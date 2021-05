Renaud Muselier présente son programme pour les élections régionales en PACA

Le président LR sortant de la région PACA présente son programme pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochains : sécurité, écologie et "une région masque" en tête des priorités.

C'est le premier candidat à dévoiler son programme pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochain. Devant 300 personnes réunies au parc Chanot à Marseille, Renaud Muselier, le président LR sortant de la région PACA dévoile ce lundi soir un programme où la sécurité, l'écologie et le retour à la vie "sans masque" ont une place importante.

Un meeting où la politique avait également sa place, avec des attaques en règle contre l'adversaire n°1 de la liste de Renaud Muselier en PACA qu'est le Rassemblement national. Le président LR sortant de la Région s'en prend notamment à Philippe Vardon, le co-listier niçois du candidat RN Thierry Mariani, anciennement proche de l'extrême-droite ultraradicale. En 1998, il a été vu au milieu de militants néonazis effectuant des saluts hitlériens dans un concert. Invité de France Bleu Azur, le candidat RN aux régionales estime ce lundi que son co-listier "a changé, depuis quinze ans". Renaud Muselier estime lui que Philippe Vardon aurait dû être exclu du RN.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Côte programme : "Pour une Région sans masque, apaisée et prospère", c'est le mot d'ordre de Renaud Muselier.

"Pour une Région sans masque"

C'est le "retour à la vie" qui est plébiscité d'entrée par le président LR sortant de la Région PACA, avec un retour facilité dans les lieux de vie et plusieurs cadeaux annoncés pour les habitants : une place achetée = une place gratuite dans les salles de spectacles et les festivals, 100 places offertes pour les supporters aux trois premiers matchs de leur club préféré de la Région

La sécurité, en tête des priorités

On savait que ce serait un thème de campagne majeur, très attendu par les électeurs selon les derniers sondages. Renaud Muselier en tient compte. Dans les six prochains mois, il annonce un fonds de protection sécurité de 10 millions d'euros par an et même dans les six prochains années ce sont 20% du budget de la région qui seront consacrés à la sécurité, avec des mesures phares, comme entre autres :

équiper tous les agents de la police ferroviaire d'une caméra piéton

des abris-vélos sécurisés dans toutes les gares

une interdiction de gare pour les délinquants

des bornes "urgence police" aux abords des lycées

PACA, première région verte de France

Impossible de ne pas avoir un programme teinté de vert cette année. Renaud Muselier annonce donc 600 millions d'euros pour le plan climat 2 et une région "zéro plastique" en 2030. Retrouver de la nature en PACA, c'est aussi la promesse avec par exemple :

10.000 hectares de nature supplémentaires

trois millions d'arbres plantés dans six ans

100% des ports labellisés "ports propres"

installation du premier parc éolien flottant en mer

lancer la tarification incitative pour les déchets : "moins de déchets = moins d'impôts"

Soutenir l'action culturelle et la jeunesse, création de trois lycées

C'est un budget en hausse de 10% qui sera consacré à la culture, avec des opérations de soutien comme une place achetée = une place offerte dans les festivals et les salles de spectacles. Renaud Muselier annonce aussi la création d'un musée Marcel Pagnol à Allauch.

La jeunesse, durement touchée pendant la crise du Covid-19, se voit promettre un ticket resto étudiant gratuit et une caution pour les prêts étudiants et l'accès au premier logement. Autre cadeau ? les dix premières heures du permis de conduire offertes pour les jeunes engagés dans une nouvelle "réserve régionale citoyenne".

Dans les lycées : Renaud Muselier annonce "la cantine pour tous" avec une aide pour la prise en charge de la restauration scolaire et un plan d'un milliard d'euros pour rénover les lycées et la création trois lycées à Hyères, Lambesc et Le Luc et de la Cité scolaire internationale de Marseille

Santé : tirer les leçons de la crise sanitaire

Renaud Muselier annonce la mise à disposition d'auto-tests dans les secteurs recevant du public, mais aussi la constitution d'un stock régional de masques chirurgicaux FFP2. Le président de la région s'imagine aussi président de l'Agence régionale de santé (ARS). Pour lui, "tout ne peut pas être décidé depuis Paris".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Transports : un train toutes les 15 minutes en heures de pointe sur la ligne Marseille Gardanne Aix et sur la côte d'Azur

C'est l'une des mesures phares en matière de transports : un train toutes les 15 minutes en heures de pointe sur la ligne Marseille Gardanne Aix et un train toutes les 15 minutes sur les lignes de la Côte d'Azur, mais aussi :

des voies de bus réservées entre Aix et Bouc bel Air et à l’entrée de Marseille

gratuité de la carte ZOU ! pour les 18-26 ans

un PASS SUD VAR pour l’ensemble des réseaux de transports du Var (train, bus, car, vélo)

créer une ligne de car entre Valréas – Vaison et Avignon

Doublement de l’offre sur la ligne Marseille - Toulon - Nice

Tout le programme de la liste "Notre Région d'abord" ici