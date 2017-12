Le président de la région PACA Renaud Muselier ne veut plus de l’acronyme «PACA». Il aimerait le remplacer par «Sud». Pour autant, il ne s'agit pas de changer le nom de la région.

PACA, France

Renaud Muselier le répète régulièrement : il n'aime pas l’acronyme «PACA». «Lorsque nous sommes à l'oral certains disent PACA, moi ça ne me plait pas. Peut être que si on met 'Région Sud' à la place de PACA on gagnera en lisibilité», a expliqué le président du Conseil Régional vendredi matin en séance plénière.

Pas question pour autant de changer le nom «Provence-Alpes-Côte d'Azur». Le terme «Région Sud» serait simplement associé au nom de la région de manière à ce que «PACA» soit jeté à la poubelle.

Un changement appliqué dès janvier 2018

Renaud Muselier a fait voter un rapport qui l'autorise à déposer cette nouvelle appellation à l'Institut National de la Propriété Industrielle. Dès le début 2018, tous les documents externes et internes de la Région utiliseront donc le terme «Région Sud». Un changement qui ne coûtera rien, précise le Conseil Régional puisque toutes les modifications seront effectuées en interne.

Des lycées Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson

Renaud Muselier a également annoncé que deux lycées de la région porteront les noms de Johnny Hallyday et de Jean d'Ormesson. «Par cette action, je veux graver leur héritage dans le marbre et m’assurer que leur œuvre sera partagée de génération en génération», explique-t-il.