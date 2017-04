Rencontre avec des habitants de Vestric-et-Candiac où le Front National a fait 47.68% des voix

Dans le Gard, le Front National est arrivé loin devant les autres candidats avec 29.30 % des voix en faveur de Marine Le Pen. A Beaucaire, le FN fait 40.83% mais certaines villes ont un taux supérieur. C'est le cas de Vestric-et-Candiac: 47.68% des scrutins en faveur de Marine Le Pen.

En 2012, le Gard était le seul département français à placer le Front National en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Cette année, à l'issue du premier tour qui a vu se qualifier Emmanuel Macron et Marine Le Pen il y a 46 départements dans ce cas.

Ce dimanche 23 avril, les gardois ont voté à plus 29% pour la candidate Marine Le Pen. A Beaucaire, une ville où le maire est au Front National, elle recueille 40.83% des voix mais d'autres villes, en petite Camargue notamment, ont davantage voté en faveur de Marine Le Pen. C'est le cas d'Aimargues: 42.09% ou encore de Vestric-et-Candiac: 47.68%.

A Vestric-et-Candiac, commune de 1 400 habitants, il y a le château de Montcalm, un temple en pierre, une petite école aussi. A la sortie, Estelle* parle des résultats de la veille avec d'autres maman, "je suis soulagée" dit-elle, souriante, "les gens en ont raz-le-bol. Au deuxième tour j'espère que Marine va passer".

Un peu plus loin, près du centre ville, Martin, en plein travaux, a encore les mains pleines de plâtre. Il vote Front National "depuis toujours" comme il dit, il est soulagé des résultats mais très peu confiant pour le second tour.

Si Macron passe on est cuit. Vous avez vu comment on vit ? On n'arrive pas à joindre les deux bouts, il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, même ici à Vestric. Si Marine passe ça serait bien. Il faut qu'elle passe ! Martin, habitant de Vestric-et-Candiac