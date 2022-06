Rencontre avec Marine Hamelet, première députée Rassemblement National de l'ex Midi-Pyrénées

Marine Hamelet est souriante, impatiente de commencer. Elue dimanche soir dans la 2e circonscription du Tarn-et-Garonne, la première députée Rassemblement National de l'ex région Midi-Pyrénées va faire ses premiers pas mercredi à l'Assemblée Nationale pour défendre désormais "sa" circonscription. Nous l'avons rencontrée.

A 54 ans, cette commerciale de métier était jusque là engagée en politique en Haute-Garonne, candidate aux élections municipales de 2020 à Saint-Orens. "Même si je n'étais pas dans cette circonscription du Tarn-et-Garonne avant, je suis au combat politique depuis trente-cinq ans. Je suis au courant des dossiers. Avant j'étais aussi dans une circonscription rurale ou les problématiques étaient sensiblement les mêmes."

Poursuivre le travail d'implantation du RN

Dimanche soir, Marine Hamelet a été facilement élue avec 55% des voix face à Christian Astruc (Ensemble), avec le soutien du maire Rassemblement National de Moissac Romain Lopez. Avec l'élection de Marine Hamelet, le RN confirme ainsi son implantation territoriale depuis l'élection de Romain Lopez il y a deux ans. Et le parti d'extrême droite ne compte pas s'arrêter là.

"On a clairement ressenti sur le terrain une attente des habitants ce qui peut expliquer ce vote anti Macron, détaille Marine Hamelet. Ce désir de changement s'est concrétisé et j'en suis ravi. Depuis plusieurs années, il y a un travail d'implantation qui se fait et qui progresse. C'est de très bonne augure pour les prochaines élections."

Et Romain Lopez, le maire de Moissac, de poursuivre. "Marine connaîtra très bien ses dossiers. J'en suis sûr. C'est quelqu'un de très assidu. Je suis d'ailleurs là pour l'accompagner dans la prise des dossiers de la circonscription. On travaillera de concert et on continuera à diffuser les idées de notre parti sur le territoire."

Parmi les 89 députés Rassemblement National élus dimanche, ils seront deux, les deux premiers de l'ex région Midi-Pyrénées, à faire leurs débuts à l'Assemblée Nationale ce mercredi. Marine Hamelet sera accompagnée de Frédéric Cabrolier, élu dimanche soir dans la 1ère circonscription du Tarn. La première session parlementaire est programmée mardi prochain.