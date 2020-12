Rencontre entre un conseiller d'E.Macron et M.Maréchal-Le Pen : "une faute" selon Jean-Michel Mis

Bruno Roger-Petit, conseiller mémoire du chef de l’État, a invité Marion Maréchal-Le Pen, ancienne députée RN et nièce de Marine Le Pen à déjeuner le 14 octobre à la brasserie parisienne Le Dôme. Une information révélée par le journal Le Monde ce dimanche.

A gauche, mais également au sein même de la majorité, ce déjeuner suscite des critiques. "Moi je suis de la vieille école, je suis resté sur les formules de Michel Noir et de Raymond Barre, explique le député LREM de Saint-Étienne Jean-Michel Mis. Déjeuner avec le diable, même avec une longue cuillère, on finit par se tacher".

Pour lui ce déjeuner est "une faute. Quand on exerce ce type de responsabilité on ne fait rien à titre personnel. Quand on engage à ce point-là dans la symbolique l'autorité pour qui on travaille, c'est une faute. Je trouve ça assez détestable".