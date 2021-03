Rencontre Macron-Sanchez à Montauban : "Un lieu de mémoire pour les Espagnols" dit l'ambassadeur d'Espagne

Pedro Sanchez et Emmanuel Macron ont rendez-vous à Montauban ce lundi 15 mars.

Rencontre très symbolique ce lundi 15 mars à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. À l'occasion du 26e sommet franco-espagnol, le président de la République Emmanuel Macron accueille le Premier ministre d'Espagne Pedro Sanchez, dans une région où les descendants de la guerre d'Espagne sont encore nombreux. L'ambassadeur d'Espagne en France était l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie, Jose Manuel Albares.

Montauban, c'est un lieu très symbolique, vous nous expliquez pourquoi ?

Evidemment, c'est un lieu de mémoire pour tous les Espagnols et tous les franco-espagnol. C'est là que se trouve la tombe de Manuel Azaña dans le cimetière de Montauban, il était le dernier président de la République espagnole, il est mort en exil et enterré là-bas.

Montauban, c'est le symbole de l'histoire commune de personnes qui ont traversé la frontière à la fin de 1939, à la fin de la guerre civile espagnole. Aujourd'hui, leurs enfants sont des Français pleinement intégrés, mais continuent à parler espagnol et portent l'Espagne dans leur coeur.

Qu'est-ce que les Espagnols attendent d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Qu'il rende hommage à la République espagnole ?

Plus que cela, qu'il rende hommage à la vie des Espagnols. Jorge Semprún, l'écrivain espagnol, avait une phrase très belle. Il disait qu'il avait des Européens avant l'Europe. C'est aussi un regard vers les futur. On doit rendre hommage à tous ces gens là qui ont bâti l'Europe et qui se sont battus aussi pour les valeurs qui symbolisent aujourd'hui l'Europe de tolérance et de liberté.

Les réfugiés espagnols qui ont participé à la Résistance n'ont pas forcément toujours été bien traités en France. Est-ce que vous attendez aussi des excuses de la France ?

Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne suis pas Français. Mais il ne faut pas oublier que ces gens là sont arrivés à cause d'une guerre civile et à cause d'une dictature terrible. Les conditions d'accueil ont été très difficiles. Mais aujourd'hui les enfants sont pleinement intégrés dans la société française.

Alors, justement, sur l'intégration, il est question aujourd'hui de la binationalité. Vous confirmez qu'un accord va être signé aujourd'hui ?

Absolument. Ca sera le plus grand résultat de ce sommet historique. L'Espagne n'a pas, jusqu'ici, d'accord comme celui-là avec aucun autre pays de l'Union Européenne. Ce sera le premier traité de ce type. Ca symbolique l'Europe. Il y a 350.000 Espagnols en France. 160.000 Français en Espagne. Toutes ces personnes pourront avoir la double nationalité et ca reflètera bien leur double identité qu'ils vivent au jour le jour.

Le col du Portillon est fermé depuis lundi 10 janvier à la demande de la France pour lutter contre le terrorisme. Est ce que vous trouvez cette décision justifiée ?

L'Espagne a connu des attentats à cause du terrorisme djihadiste à plusieurs reprises. Alors toutes les solutions, toutes mesures pour lutter contre le terrorisme, trouvera toujours le soutien de l'Espagne. Mais l'espace Schengen est un des grands aboutissements des l'Europe. Nous voulons que la réalité de l'espace Schengen et la liberté totale des mouvements à l'intérieur de l'espace Schengen soit respectée et nous pensons beaucoup à cette société transfrontalière à toutes ses pertes.

Donc, est ce que Pedro Sanchez va clairement demander à Emmanuel Macron de rouvrir le col du portillon ?

Ils vont échanger là-dessus. Pour beaucoup d'Espagnols et beaucoup de Français, il n'y a rien de plus normal que d'aller travailler d'un côté ou de l'autre, ou aller acheter des choses de part et d'autre de la frontière. Évidemment, il y a la lutte contre le terrorisme, mais pensons aussi à nos citoyens.