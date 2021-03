Rencontre Macron-Sanchez à Montauban : un déplacement hautement symbolique pour la communauté espagnole

Pedro Sanchez et Emmanuel Macron ont rendez-vous à Montauban ce lundi 15 mars.

Un sommet franco-espagnol sous le signe des hommages ce lundi 15 mars à Montauban, puisqu’il y a neuf ans, la ville était sous le choc. Le jeudi 15 mars 2012, Mohamed Merah tirait à bout portant sur trois parachutistes. Une rencontre qui doit permettre d'avancer sur plusieurs questions politiques comme la binationalité, le terrorisme ou encore la relance des économies européennes.

Si Montauban a été meurtrie par les attentats de 2012, elle est aussi la ville où a été inhumé Manuel Azana en 1940. Une grande figure du républicanisme espagnol. Le Premier Ministre Pedro Sanchez va donc symboliquement et officiellement se recueillir sur la tombe de Manuel Azana. Il était déjà venu en 2019 mais la communauté espagnole et les enfants de réfugiés n'avaient pu suivre ce déplacement express.

Perpétuer la mémoire et l'Histoire

Joseph Gonzalez Ocaña est président de l'association Mémoire Espagnole Républicaine 82. Il explique pourquoi ce déplacement de Pedro Sanchez est si symbolique et historique pour la communauté espagnole dans la région Occitanie.

"Pour comprendre cette importance il faut comprendre la dimension historique. En 1975, lorsque la démocratie arrive en Espagne, un mouvement de défense en mémoire des exilés espagnols de la Guerre d'Espagne se constitue. Depuis, les filles et fils d’immigrés franco-espagnol ont repris ce flambeau qui défend la double nationalité". Un hommage essentiel pour les mémoires de l'exode de 500.000 espagnols vers la France entre 1936 et 1939. C'est ce qu'on appelle la Retirada.

Pourquoi est-ce important et pourquoi Montauban ?

Joseph Gonzalez est lui-même fils d'immigré. Pour lui, c'est toute la communauté espagnole de la région qui est concernée par ce déplacement du Premier Ministre Pedro Sanchez.

"Le Tarn-et-Garonne fut une terre d'accueil pour un bon nombre de républicains. _Aujourd'hui dans le cimetière espagnol de Montauban on ne compte pas moins de 30.000 militaires_. Ce recueillement officiel de Pedro Sanchez sur la tombe du républicain Manuel Azana est symbolique pour toute une communauté espagnole ancrée dans toute la région Occitanie".

Au-delà des questions politiques, cette visite du premier ministre espagnol a pour objectif de perpétuer la mémoire et une histoire commune entre les deux pays. Un lien entre le France et l'Espagne renforcé par la double nationalité et donc, par cette réunion gouvernementale en terre symbolique.