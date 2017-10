Rendez-vous manqué ou lapin à Corte, surprise pour Jean-charles Orsucci.

Jean Charles Orsucci tout fraîchement investi par la république en marche, entendait cet-après midi Corte rencontrer les probables partenaires. Oui mais voilà personne au rendez-vous, les élus qui s'inscrivent dans le dit "groupe de Corte", n'ont pas fait le déplacement.

On en était disait on à la clarification des positions, d'un coté pour la république en marche, Jean Charles Orsucci, François Orlandi (président du conseil départemental de Haute-Corse, et Jean Baptiste Luccioni ( maire de pietrosella) de l'autre une certaines "gauche républicaine". Le groupe de Corte , en raison d'une récente réunion dans cette ville, ce sont : François Tatti, Jean Zuccarelli, Pierre Ghjonga, Maria Guidicelli. L'objectif étant de s'unir dans une démarche voire une liste commune pour le premier tour des territoriales.Et cela sans oublier l'ancien recteur de Corse, Michel Barrat qui avait été pressenti à un moment de l'été passé pour conduire la liste du mouvement du président de la république, Michel Barrat qui après l'investiture parisienne accordée au maire de Bonifacio aurait fait preuve d'une certaine discipline regagnant les rangs derrière Jean Charles Orsucci, mais qui au final pourrait bien rejoindre ce groupe de Corte.

Jean Charles Orsucci "nous avançons mais notre tâche et compliquée" Copier

"Nous sommes obligés d'avancer le temps joue contre nous"

Jean Charles Orsucci veut malgré tout avancer, "nous ne fermons jamais la porte, mais nous sommes interrogatifs dans cette volonté d'union" dit le porte flamme de la république en marche dans ces territoriales, et celles ci approchent effectivement à grand pas 3 et 10 décembre."nous devons constituer une liste qui réponde a des critères, l'ouverture politique, la parité, le renouvellement de la classe politique, son rajeunissement, la représentativité territoriale, notre tâche avec François Orlandi est compliqué" estime Jean Charles Orsucci.