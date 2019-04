Rendre l'Europe "concrète", priorité du socialiste Rémi Cardon pour les européennes

"Donner envie et expliquer l'Europe" aux samariens. Conscient que les élections européennes le 26 mai prochain ne passionnent pas les foules, Rémi Cardon, premier secrétaire fédéral du PS affine la stratégie de campagne et reconnait qu'il est indispensable de faire aujourd'hui de la pédagogie sur l'Europe et l'impact de ses décisions chez nous.. A 24 ans, il est le neuvième homme socialiste sur la liste des européennes PS-Place Publique-Nouvelle Donne. "Ce n'est pas pour avoir un siège" à Bruxelles que Rémi Cardon a rejoint la liste portée par le philosophe Raphaël Glucksmann mais pour porter plusieurs de ses combats dit-il.

Des problèmes d’ego empêchent le rassemblement à Gauche

La liste PS-Place Publique-Nouvelle Donne est créditée de 6 % pour les élections européennes. Le seuil pour avoir des élus à Bruxelles est fixé à 5 % mais Rémi Cardon ne craint pas la claque le soir du 26 mai. Si on arrive à "changer, un peu, la donne" peu importe le résultat.

La Gauche qui part encore en ordre dispersé. Douze listes déclarées dont cinq à gauche. Un éparpillement dont Rémi Cardon dit avoir bien conscience : sur le terrain aussi les électeurs lui parlent de cette absence d'unité. Le premier secrétaire fédéral du PS dans la Somme regrette des problèmes d’ego chez Yannick Jadot ( tête de liste EELV) ou Benoît Hamon ( numéro 1 de Générations)

La campagne pour les élections municipales à Amiens est lancée

Rémi Cardon est sur tous les fronts. Il participe aussi au rassemblement citoyen Résolument à Gauche regroupant des citoyens plus ou moins engagés et de "toutes sensibilités de gauche". Une réunion publique a réuni samedi à Amiens une quarantaine de participants. L'objectif est de préparer le rassemblement pour les élections municipales de 2020. Mais Rémi Cardon assure qu'il ne sera pas candidat à la mairie d'Amiens. Selon lui, la tête de liste ne sera pas désignée avant novembre/décembre prochain.

