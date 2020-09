Renforts de police : le maire de Toulouse a rendez-vous avec Gérald Darmanin ce mardi

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, a rendez-vous ce mardi après-midi avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, puis celui de la Justice Eric Dupont-Moretti, en fin de journée. Il doit leur demander des renforts de police et de juges après les fusillades à répétition de cet été.

Le mardi 8 septembre dernier, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, invité de la matinale de France Bleu Occitanie, redisait l'importance pour lui d'être entendu par le ministre de l'Intérieur au sujet des renforts nécessaires de police nationale dans la ville. Ce mardi 25 septembre, il a rendez-vous en début d'après-midi avec Gérald Darmanin pour en parler. Le maire de ville rose espère être entendu sur 40 agents supplémentaires dans les effectifs toulousains : "40 policiers de plus que le remplacement des départs à la retraite chaque année sur Toulouse pendant cinq ans" a-t-il précisé, il y a une semaine. Il compte bien aussi demande des magistrats supplémentaires auprès du garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti qu'il rencontre en fin de journée.

Le renforcement des patrouilles dans ces quartiers

"Toulouse avait longtemps eu une réputation de ville calme, mais il y a bien des problèmes, et je n'ai pas toujours été compris", assure également Jean-Luc Moudenc. L'été et son lot de faits-divers notamment dans le quartier Nord des Izards lui apporte les arguments nécessaires à brandir face au ministre de l'Intérieur. Il y a 8 jours, un homme de 18 ans était abattu non loin de là, dans le quartier Lalande, au petit matin. A la suite de cela, la préfecture de Haute-Garonne a annoncé le renforcement des patrouilles dans ces quartiers toulousains.

Nombreuses de ces fusillades ont été attribuées à des règlements de compte à la suite de la période de confinement. "La police a fait des prises importantes ces derniers mois, elle a supprimé certains réseaux" selon le maire de Toulouse. Tout cela crée une concurrence exacerbée entre bandes rivales selon lui, ce qui amène à la situation actuelle.