Renforts policiers à Toulouse : les premiers effectifs promis par le Premier ministre sont arrivés

Toulouse est la première ville à avoir signé avec l'Etat un contrat de sécurité intégrée. Il comportait, en substance, un certain nombre de promesses comme des policiers supplémentaires dans la ville rose, des magistrats aussi. Trois mois après, les premiers renforts sont arrivés.

Jean Castex était venu en personne début octobre à Toulouse, signer le premier "contrat de sécurité intégrée" avec Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole. Le Premier ministre avait promis des moyens humains pour la police et la justice à Toulouse, théâtre de nombreuses fusillades mortelles l'été dernier. Trois mois après, la ville fait part de quelques avancées.

13 policiers nationaux, 24 postes au tribunal

Parmi les engagements réciproques pris en octobre, il était question de la remise à niveau des effectifs de policiers nationaux et leur renforcement par l’affectation de 111 policiers supplémentaires d’ici à fin 2021. Outre les policiers affectés en remplacements de départs à la retraite et mutations courantes, 13 premiers policiers nationaux sont venus renforcer les effectifs toulousains le 30 décembre 2020. Les policiers municipaux ont d’ores et déjà été renforcés, précise la mairie.

Concernant le volet judicaire, l’État s’est engagé à étoffer les effectifs au sein du tribunal judiciaire de Toulouse. On apprend que 19 postes contractuels et cinq postes de délégués du procureur ont été créés. Il n'y en aura pas d'autres. Les collectivités et l'Etat espèrent ainsi une "réponse en circuit court" qui pourrait réduire les délais de la justice.

D'autres villes devaient emboiter le pas dans cette logique de contrat de sécurité intégrée, Arles (Bouches-du-Rhône) et Dijon (Côte d'Or) en ont faire part dernièrement.