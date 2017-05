Rennes : Gaspard Gantzer conseiller pressse de François Hollande candidat aux législatives pour En Marche

A 37 ans, Gaspard Gantzer, qui est conseiller chargé des relations avec la presse à l'Elysée depuis 2014, est candidat aux législatives pour la République en marche; il se présente dans la 2è circonscription d'Ille et Vilaine, un fief socialiste.

Une belle prise pour La République en marche; Gaspard Gantzer, le conseiller chargé des relations avec la presse et chef du pôle de communication de François Hollande à l'Elysée depuis 2014, est candidat aux élections législatives dans la 2è circonscription d'Ille et Vilaine.

Agé de 37 ans, ce haut fonctionnaire parisien brillant , bobo pour certains et que rien n'arrête, a fait ses études à l'ENA "promotion Léopold Sédar Senghor" avec un certain Emmanuel Macron. Membre du PS, il a travaillé à la mairie de Paris, a soutenu Dominique Strauss Kahn, puis Martine Aubry pour la présidentielle de 2012. Il se lance donc dans la 2è circonscription d'Ille et Vilaine, un fief socialiste celle de la maire de Rennes Nathalie Appéré qui ne se représente pas. Elle laisse la place à la conseillère départementale socialiste Gaëlle Andro.