Rennes : Jean-Luc Chenut réélu président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

A Rennes, le socialiste Jean-Luc Chenut a été réélu ce jeudi 1er juillet président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Il a fait le plein des voix de la gauche et des écologistes au lendemain d'un accord conclu avec EELV.

Ce jeudi 1er juillet, c'est l'installation des nouveaux exécutifs départementaux suite aux élections. En Ille-et-Vilaine, le socialiste Jean-Luc Chenut a été réélu à la tête du département. Il a obtenu 32 voix, contre 20 voix à Pierre Breteau, le candidat de la droite et du centre, et 2 bulletins blancs. La veille, mercredi 30 juin, un accord est intervenu entre la majorité départementale sortante de gauche et EELV. Les écologistes ont ravi 10 sièges aux socialistes dans 5 des 6 cantons de Rennes.

A LIRE : Ille-et-Vilaine, les écologistes et la gauche s'allient et abandonnent les contrôles routiers

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jean-Luc Chenut est âgé de 61 ans. Ancien conseiller municipal de Feins, près de Combourg entre 1995 et 2001, maire du Rheu, près de Rennes, de 2001 à 2015, cet ancien attaché territorial a été élu président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en 2015 à la suite du socialiste Jean-Louis Tourenne qui ne se représentait pas.