Rennes : l'écologiste Yannick Jadot rassemble plusieurs centaines de personnes

"Quinquennat d'inaction climatique et de régression sociale" lancé vers Emmanuel Macron et "primaire du racisme, de l'antisémitisme et du révisionnisme", vers Marine le Pen et Éric Zemmour : le candidat d'EELV, Yannick Jadot, a pris la parole à Rennes, place Hoche, devant plusieurs centaines de militants, sympathisants et curieux venus assister à son meeting en plein air.

Entre les candidats de gauche, on entend beaucoup les mêmes mesures et peu de distinction, ça en devient lassant.

"Le climat et la protection du vivant sont les deux priorités absolues des politiques publiques", a-t-il défendu, entre les attaques contre les autres candidats. Augmentation du smic, réinvestir dans l'hôpital, privilégier l'alimentation bio... en quelques minutes, l'écologiste a balayé plusieurs mesures de son programme.

Jadot et les militants ont chauffé la foule, place Hoche. © Radio France - Paul Sertillanges

"Ce qui est décevant, c'est qu'il n'a pas annoncé de mesures concrètes pour se démarquer des autres candidats [de gauche], réagit Hyppolite. C'est vrai que pour l'instant, on entend beaucoup les mêmes mesures et peu de distinctions, ça en devient lassant."

Rencontre avec l'équipe de Taubira

Deux jours après la rencontre entre son équipe et celle de Christiane Taubira, Yannick Jadot réagit : "nous sommes courtois, donc on les a écoutés. Nous, on est sûr de notre campagne, on n'a pas de fébrilité donc on n'a pas de raison de ne pas répondre aux invitations."