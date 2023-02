Rennes métropole tente de maîtriser les prix de l'immobilier

Le programme local de l'habitat 2023-2028, Rennes métropole prévoit 5.000 nouvelles constructions par an.

"Rennes métropole n'échappe pas à l'envolée des prix. Nous enregistrons quasiment 20% de hausse en trois ans sur le prix du mètre carré à la vente, ce n'est pas possible de rester sur cette tendance" estime Nathalie Appéré, la présidente de Rennes métropole. Réunis en conseil ce jeudi soir, les élus métropolitains ont examiné les propositions de la majorité pour mettre "un coup de frein" à cette flambée des prix. La métropole a réalisé une enquête quantitative il y a quelques semaines. Elle révèle une urgence à agir, alors que 11 000 personnes sont privées de domicile personnel, dont 3.900 sont sans domicile. 26 000 demandes sont en attente de logements sociaux. Les prix des logements à la vente comme à la location excluent bon nombre d'habitants.

5 000 nouveaux logements par an

Le programme établi sur six ans (2023-2028) prévoit la construction de 5000 logements par an, dont 1250 en logement social. Il s'agira de constructions neuves mais aussi de rénovation ou de réhabilitation. "Nous devons économiser l'espace". Le programme prévoit aussi de l'habitat provisoire "il s'agit d'utiliser des terrains ou des sites sur lesquels nous savons que des projets sont prévus mais dans deux ou trois ans. Nous pouvons installer des logements modulaires sur ces sites pour loger un public prioritaire" souligne Honoré Puil, vice-président en charge du logement, de l'habitat et des gens du voyage, à Rennes métropole". Des sites ont déjà été identifiés sur la ville de Rennes "boulevard Villebois Mareuil par exemple".

Le dispositif le plus novateur : la dissociation entre le bâti et le foncier

Pour faire simple, celui qui achète un appartement ou une maison neuve, deviendra bien propriétaires des murs, mais pas du terrain sur lequel aura été construit l'immeuble ou le pavillon. Ce terrain restera la propriété de la commune ou de la métropole, pour au moins 20 ans. Ce dispositif ne s'appliquera pas aux terrains privés. Le logement reviendra quasiment deux fois moins cher qu'aujourd'hui au nouveau propriétaire. Il n'y a pas de conditions de ressources pour accéder à ce type de logement qui pourra être proposé dans les 43 communes de la métropole. Les élus de la majorité sont convaincus que les promoteurs seront intéressés pour construire sur ces terrains publics. "

"Le sol est un bien commun et le logement n'est pas une marchandise comme les autres" - Nathalie Appéré

Avec les différentes mesures inscrites dans ce programme local de l'habitat, les élus de la majorité à Rennes Métropole espèrent pouvoir réguler un marché qui s'est totalement emballé ces dernières années. "Le logement est une question politique et ce programme de l'habitat est sans doute l'une des délibérations les plus importantes du mandat" souligne la présidente de Rennes métropole.