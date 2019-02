Rénovation des écoles à Marseille : Jean-Claude Gaudin va faire appel de la décision du tribunal administratif

Marseille, France

Envers et contre tout, Jean-Claude Gaudin ne lâche pas. Il continue de défendre son plan pour rénover les écoles à Marseille : un partenariat public-privé (PPP) d'un milliard d'euros malgré la décision du tribunal administratif d'annuler le plan. Sur France Bleu Provence ce mercredi matin, le maire de Marseille a assuré que le dossier est "de qualité" et qu'il va faire appel de la décision du tribunal. Mardi, le tribunal a pointé du doigt le coût du plan : un milliard d'euros. Un montant jugé trop élevé. Sur ce point, Jean-Claude Gaudin reste ferme.

"La solidité financière a été reconnue lors d'une étude conduite par deux organismes experts indépendants de la ville et des experts nationaux et surtout elle a été approuvée par le ministère de l'Économie et même de la direction régionale des finances publiques." - Jean-Claude Gaudin

Le maire de Marseille estime que son plan répond bien aux problématiques d'urgence pour rénover 34 écoles de la ville. Il assure par ailleurs que le plan de rénovation en cours ne ralentit pas le développement et la construction d'autres écoles.

D'ailleurs, précise-t-il, des chantiers sont déjà sur les rails et deux nouvelles écoles devraient voir le jour dans le 3e arrondissement. "Nous continuons à aider et à financer en permanence toutes les écoles de la ville. Nous mettons sur la table 40 millions d'euros par an pour les travaux", explique Jean-Claude Gaudin.