Rénovation du stade Aimé Giral : vers une précision du calendrier ?

Le budget 2023 sera serré, inflation et crise énergétique oblige ! Mais la Ville dédie quand même une enveloppe de 50 à 55 millions d'euros pour les différents projets d'aménagements, parmi lesquels, la construction d'un nouveau centre d'entrainement provisoire pour l'USAP. Les travaux doivent commencer en octobre 2023 et aller jusqu'en juin 2024. Cet espace de 1 600 m2 coûtera 3, 8 millions d'euros.

Autre projet très attendu : la rénovation du stade Aimé Giral. "On a fait faire une étude qui voyait grand et pointait un coût à 25 millions d'euros, mais ce n'était pas supportable pour les collectivités. Je pense qu'on va s'acheminer vers une rénovation du stade à 15 millions", détaille Louis Aliot.

Une rénovation financée par la Mairie, mais aussi par le Département et la Région, à priori, si le projet qu'ils attendent qu'on leur présente leur convient. "On ne pouvait pas présenter de projet avant d'avoir une estimation des coûts. Maintenant qu'on les a, on va pouvoir cheminer ensemble."

Reste ensuite à ce que tous les investisseurs donnent leur aval. Le maire précise : "Si on part sur un accord avant l'été des collectivités, il y a au moins deux ans de travaux, qui se feront par tranche. J'espère que sur Aimé Giral, avant la fin du mandat, les premiers travaux seront en cours, donc avant 2026."

Sans oublier que le stade Gilbert Brutus doit lui aussi être rénové, pour un budget de 10 à 12 millions d'euros.