Rentrée discrète pour Edouard Philippe ?

Edouard Philippe est de retour au Havre "détendu et serein" d'après son entourage après la pause estivale

Edouard Philippe est rentré au Havre depuis une semaine après ses vacances en famille. L'ancien Premier Ministre renfile son costume et son écharpe de maire. Une rentrée discrète ?

Discrète pour les médias peut-être mais pour son entourage et son équipe c'est tout bonnement une rentrée studieuse. Certes, loin des caméras et des micros de la presse nationale car Edouard Philippe a refusé les nombreuses demandes d'interviews. Il n'a pas envie de commenter la rentrée politique de son successeur, du Président, la crise sanitaire ou même les sondages qui le placent candidat favori des électeurs de droite pour la présidentielle ou encore personnalité préféré des Français.

Le retour au Havre, c'était la semaine dernière. L'ancien Premier Ministre est reposé, ressourcé, "très serein et détendu" d'après certains et "heureux sur le terrain havrais". Ainsi, il a accueilli les nouveaux élèves de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime et ceux de la première année de médecine. Il a aussi fait un tour des écoles après les chantiers d'été. Il a enchaîné les réunions avec sa nouvelle équipe municipale.. En somme, des activités classiques de maire.

Dans les prochaines semaines, il donnera une conférence de presse avec Jacques Attali pour le lancement du LH Forum qui a lieu tous les ans en septembre. Par ailleurs, il continue de faire des allers-retours à Paris mais impossible de savoir s'il a gardé contact avec Emmanuel Macron...