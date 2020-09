Rentrée du Modem : ministres et parlementaires au travail pendant trois jours dans les Landes

Le Modem a choisi les Landes pour ses journées parlementaires cette année et plus précisément le territoire des Grands Lacs, Sanguinet et Biscarosse, terre d'élection du député Fabien Lainé. C'est lui a candidaté à l'accueil de l'événement.

Sur ses terres aussi, la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq sera présente durant les trois jours de ce séminaire de rentrée, aux côtés de plusieurs membres du gouvernement et d'une soixantaine de parlementaires, dont les premiers sont arrivés ce dimanche en fin de journée.

Au delà de la carte postale que représentent les Grands Lacs, il s'agit bien de se mettre au travail. "L'actualité de cette rentrée est brûlante, avec le plan e relance que nous devons mettre en oeuvre" résume Fabien Lainé. "Ce rendez-vous ne sera pas de trop, il faut qu'entre le Parlement et l'exécutif, on envisage la mise en oeuvre de ce plan ambitieux et indispensable pour la France".

Le premier Ministre Jean Castex attendu mardi

Ainsi, une fois les travaux de ces journées présentés par le président du groupe à l'Assemblée Nationale, Patrick Mignola, 10 membres du gouvernement vont participer aux débats jusqu'à mardi. Olivia Grégoire, secrétaire d'Etat chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable assistera aux discussions sur le Plan de relance. Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement, animera un déjeuner de travail sur l'urbanisme circulaire, avant de poursuive les échanges : construire mieux, construire plus, construire pour tous.

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, parlera décentralisation, tandis que Marc Fesneau, ministre en charge des Relations avec le Parlement et de la participation citoyenne participera aux débats sur la démocratie et la participation citoyenne.

Fraîchement nommé Haut-Commissaire au Plan et à la prospective, le président du Modem François Bayrou doit arriver en fin de journée, ce lundi.

Le lendemain, mardi, les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la justice Eric Dupont-Moretti sont attendus à Sanguinet pour un échange sur le partage des valeurs de la République. Le premier Ministre Jean Castex est attendu pour la conclusion des travaux parlementaires du parti centriste ce mardi, en présence également de Gilles Le Gendre, président du groupe LREM l'Assemblée Nationale, et d'Olivier Becht, président du groupe Agir Ensemble, les deux autres composantes de la majorité présidentielle.

Des visites sur le terrain

Ces trois jours de travail, notamment autour des questions économiques et écologique, ne doivent pas être de "l'entre entre soi". Fabien Lainé a également aussi prévu des visites de terrain : "D'aller à la rencontre des élus, des chefs d'entreprises, du monde associatif, de l'insertion. Olivia Grégoire, par exemple, sera à Biscarrosse pour une visite officielle du Centre d'insertion des Grands Lacs, Jacqueline Gourault, elle sera à Sanguinet pour pour ce qui a été fait sur la rénovation du cœur de village, quels sont nos projets".

L'idée du député landais est aussi de parler des sujets locaux, et de montrer ce qu'il se fait déjà ici : "On va essayer d'illustrer, à partir du Plan de relance, ce qu'on peut faire sur un territoire comme le notre et qui pourra servir à d'autres communes. On va essayer de montrer l'exemple, comme sur l'étalement urbain, on a révisé de notre PLU de façon exemplaire. On va parler de tout ça avec la ministre. Montrer en local ce qui est possible."