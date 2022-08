Rentrée politique : le gouvernement appelle à "l'unité" après un "été de la prise de conscience" climatique

"C'est un été d'après, un été d'après le changement climatique, d'après la prise de conscience totale, même des plus sceptiques", a résumé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, ce mercredi, lors du compte rendu du conseil des ministres. Le premier après la pause estivale. "Nous avons réagi, nous continuerons de le faire, toujours fidèles à notre dyptique : protéger face à l'urgence, prévenir des futures crises", ajoute-t-il, concernant la sécheresse et les incendies de cet été.

Plus tôt dans la matinée, Emmanuel Macron avait en personne donné le ton lors d'une allocution. Le chef de l'Etat avait souligné la gravité des enjeux de la rentrée en appelant le gouvernement et la majorité à "l'unité" là encore, pour faire face à "la grande bascule" liée aux effets de la crise climatique et à "la fin de l'abondance". Après trois semaines de vacances, le président de la République a fixé le cap en prenant longuement la parole au début du conseil des ministres de rentrée, une allocution exceptionnellement diffusée en direct.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le gouvernement sur tous les fronts pendant l'été

L'occasion de rappeler les nombreuses mesures prises dès cet été. La régulation de l'eau, la mobilisation du régime de calamité agricole, ainsi que des aides financières aux collectivités. "Nous lancerons également un grand chantier pour replanter nos forêts qui ont brûlé et nous renforçons les moyens de sécurité civile pour faire face aux incendies et nous allons créer 3.000 postes de gendarmes 'verts' pour lutter contre les incendies volontaires", a rappelé Olivier Véran.

"Nous ne faisons pas semblant. Le gouvernement renforce le cap et présentera des paquets de mesures portant planification écologique à l'automne", a précisé Olivier Véran qui appelle à être "collectivement au rendez-vous".

"Pas de restriction imposée par l'État" mais "une volonté d'accompagner les comportements vertueux"

Plus concrètement, "il n'y a pas de restriction qui soit imposée par l'État", a assuré le porte-parole du gouvernement. "D'abord, face aux difficultés d'approvisionnement en énergie, électricité et carburant, la première chose qu'on fait c'est qu'on multiplie les sources d'approvisionnement et notamment notre propre capacité à produire de l'électricité", a encore précisé Olivier Véran. Un projet de loi pour accélérer la production d'énergie et un plan pour sécuriser les approvisionnements pour l'hiver prochain seront présentés en septembre.

"Nous protégeons aussi le pouvoir d'achat des Français", a-t-il poursuivit en référence au gel du prix du gaz et au plafonnement à 4% de la hausse du prix de l'électricité. "Nous agissons pour l'urgence mais aussi pour l'avenir", a estimé Olivier Véran.

Mais, a accordé le porte-parole, _"nous avons aussi un discours de vérité vis-à-vis des Français, pour dire qu'il faut qu'on fasse attention aux ressources qui sont rares et qui ont un impact climatique", indépendamment du conflit ukrainien. Selon lui, "il n'y a pas de volonté de forcer les Français à réduire leur consommation" mais "il y a une volonté d'accompagner les comportements vertueux"_.