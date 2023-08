Rentrée politique : les dossiers qui attendent Emmanuel Macron et son gouvernement

Le gouvernement fait sa rentrée politique ce mercredi avec le conseil des ministres présidé par Emmanuel Macron à l'Élysée. Après une année agitée par la très controversée réforme des retraites et des émeutes fin juin, de nouveaux dossiers chauds s'empilent sur les bureaux des ministres. Loi immigration, budget, rentrée scolaire, compétitions sportives d'ampleur : France Bleu fait le point sur ce qui attend l'exécutif.

ⓘ Publicité

L'"initiative politique d'ampleur" d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron prendra en cette "fin du mois d'août une initiative politique d'ampleur", selon des propos rapportés par Le Figaro Magazine au début du mois. L'objectif est d'"essayer de réunir autour d'un projet clair et simple tous ceux qui veulent s'y retrouver, sans leur demander d'adhérer à tout".

L'Élysée a souligné auprès de l'AFP que l'initiative présidentielle porterait sur des thèmes tels que l'écologie, les services publics, le travail, l'ordre, le progrès, l'immigration. Le chef de l'État proposera "aux forces politiques de l'arc républicain une série de rencontres pour déterminer des projets sur lesquels cheminer ensemble", a ajouté la présidence. En se référant à cette expression d'"arc républicain", l'Élysée montre qu'il entend exclure de cette démarche le Rassemblement national de Marine Le Pen et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

La loi immigration

Le gouvernement souhaite notamment trouver un consensus sur la prochaine loi immigration qui pourrait provoquer quelques crispations à l'Assemblée. Présenté en fin d'année dernière par les ministres du Travail et de l'Intérieur , le texte devait au départ être présenté début 2023. Mais fin avril, la Première ministre a finalement annoncé qu'il serait repoussé à l'automne, faute de majorité solide : "Aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte", avait-elle avoué, prenant acte de l'intransigeance des Républicains dont elle a besoin pour adopter la loi, le camp présidentiel n'ayant qu'une majorité relative à l'Assemblée.

Sauf que la pression des Républicains pour durcir le texte devrait encore s'accroître dans les prochaines semaines, la droite ayant, comme l'extrême droite, fait le lien entre les récentes émeutes, qui ont suivi le décès de Nahel lors d'un contrôle policier, et l'immigration.

Lors d'une interview fin juillet, Emmanuel Macron a dit avoir "bon espoir" que "les oppositions républicaines" puissent "aider à bâtir un texte". Mais, au nom de "l'efficacité", il a suggéré qu'il n'exclura pas un recours à l'article 49.3 de la Constitution pour le faire adopter sans vote, comme la retraite à 64 ans.

Ouvrir le "chantier" de "l'autorité parentale"

Le président de la République a prôné "l'ordre, l'ordre, l'ordre" fin juillet et "le retour de l'autorité à chaque niveau et d'abord dans la famille", après les récentes émeutes qui ont embrasé la France suite à la mort de Nahel. Il a souhaité ouvrir "dès la fin de l'été" le "chantier" de "l'autorité parentale" pointée du doigt pendant les violences. Selon lui, l'exécutif "doit accompagner ces familles - donner beaucoup plus de moyens, mieux les préparer -, et en même temps les responsabiliser", notamment avec des "politiques de sanction" quand des parents "sont vraiment dans l'irresponsabilité", mais sans "supprimer les allocations familiales", une proposition qui "idéologise le débat" et risquerait d'"aggraver le problème", a-t-il estimé.

Emmanuel Macron a également ciblé les "réseaux sociaux", plaidant pour "trouver un ordre public numérique qui permette de prévenir ces débordements". Au début de l'été, le gouvernement s'était dit, en cas de nouvelles émeutes, prêt à "suspendre des fonctionnalités" de certains réseaux sociaux, accusés d'avoir amplifié et accélérer les violences. Les plateformes Snapchat et Tiktok sont notamment dans le viseur.

À lire aussi Violences urbaines : Snapchat, TikTok et leurs effets amplificateurs dans le viseur du gouvernement

Le budget 2024 marqué par une réduction des dépenses publiques

L'exécutif pourrait faire face à des grosses difficultés concernant le vote du budget 2024, car encore une fois l'attitude de la droite est incertaine. Des députés n'excluent pas qu'elle puisse mêler ses voix à celles des autres oppositions pour voter une censure du gouvernement en cas de 49.3, qui n'est pas écarté par l'exécutif. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire souhaite faire des économies importantes en réduisant les dépenses publiques dès 2024. Son objectif est de réduire "la dette progressivement" pour "repasser sous les 3 % de déficit public en 2027". Le Parti socialiste a déjà annoncé qu'un budget alternatif sera présenté au ministre. Il "sera bien différent du sien", a prévenu la députée Valérie Rabaud.

À lire aussi Le budget définitivement adopté, au bout de dix 49.3

"Continuer à accompagner dans les prochains mois" l'évolution du prix de l'énergie

Les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de 10% le 1er août, signe de la fin progressive du bouclier tarifaire mis en place depuis deux hivers pour réduire les factures des Français. "Cette hausse de l'été" est "importante pour beaucoup de nos compatriotes qui sont déjà dans la difficulté, mais je pense que c'est une décision proportionnée", a assuré Emmanuel Macron fin juillet.

Le président de la République a promis de "continuer à accompagner dans les prochains mois" l'évolution du prix de l'énergie grâce à la production de "davantage d'électricité en remettant nos centrales nucléaires en marche" et en finalisant "une réforme au niveau européen qui va permettre de réduire notre coût de l'électricité parce que la France a été pénalisée par les règles de calcul".

La hausse des prix des carburants pendant l'été pourrait aussi s'inviter en cette rentrée. Le litre de SP95-E10 s'est vendu en moyenne à 1,8953 euro début août, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, ce qui représente donc une hausse de près de 10 centimes par rapport à début juillet. Le litre de gazole a également augmenté de 13 centimes en un mois.

Remplacer les professeurs absents, combattre le harcèlement

Plusieurs dossiers attendent le nouveau ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal qui avait prévu de prendre très peu de vacances pour préparer au mieux la rentrée scolaire. Il va devoir superviser et organiser le "pacte", qui prévoit une hausse de rémunération des professeurs soumise à de nouvelles missions. Ce pacte est censé permettre notamment "le remplacement systématique des enseignants absents" pour de courtes durées dans les collèges et lycées. Il devra aussi répondre au recours aux "modules numériques" pour pallier les absences de moins de 15 jours, des dispositions qui agacent déjà les syndicats. Fin juillet, le président s'est engagé à ce qu'il y ait "un professeur devant chaque classe" en septembre.

Le nouveau ministre compte également corriger certains effets jugés néfastes du bac Blanquer qui provoquent trop d'absentéisme dans les lycées au 3e trimestre. Enfin, le harcèlement scolaire sera une des priorités du gouvernement après les suicides de Lucas dans les Vosges et de Lindsay dans le Pas-de-Calais . Parmi les mesures déjà annoncées sur le sujet : un élève responsable de harcèlement scolaire pourra désormais être transféré dans une autre école , évitant d'imposer ce changement à celui qui en est victime. La réponse face au harcèlement scolaire doit être "intraitable", a assuré Gabriel Attal en juillet .

Réussir l'accueil d'évènements sportifs d'ampleur en France

Le gouvernement va aussi être accaparé par les évènements sportifs d'ampleur organisés en France. Le pays accueille successivement la Coupe du monde de rugby (8 septembre - 28 octobre), les Jeux olympiques (26 juillet - 11 août) et les Jeux Paralympiques (28 août - 8 septembre).

En déplacement en Nouvelle-Calédonie au cœur de l'été, Emmanuel Macron a reconnu "un défi d'organisation" notamment pour les Jeux, en matière d'hébergement ou de transports. Mais c'est le chantier sécuritaire de ces évènements qui est dans tous les esprits. Bousculades, tentatives d'intrusion, familles aspergées de gaz lacrymo, vols : les ratés de la finale de la Ligue des champions 2022 au Stade de France n'ont pas été oubliés. Ils influent aujourd'hui les décisions concernant la sécurisation de ces compétitions majeures.

Parmi les casse-têtes des autorités qu'ils restent à boucler à un an de l'échéance : la sécurisation de la cérémonie d'ouverture des JO sur la Seine à Paris . Pour la première fois de l'histoire, elle sera organisée hors d'un stade, avec près de 500.000 personnes attendues, dont 100.000 sur les quais au ras du fleuve. Le recours à l'armée pour pallier le déficit attendu du contingent de la sécurité privée devrait être officialisé "dans les semaines qui viennent".

Le gouvernement va devoir aussi rassurer dans les prochaines semaines, notamment sur libertés individuelles pendant les Jeux . Certains voient dans le projet de loi olympique, adopté en avril , un cheval de Troie. Ses opposants craignent la pérennisation et la généralisation de techniques comme l'expérimentation de la vidéosurveillance avec algorithmes, les scanners corporels ou encore l'extension des enquêtes administratives.