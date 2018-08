Des militants qui se sont d’abord retrouvés sous un chapiteau pour écouter son discours

Et après les discours, la montée sur les 1753 mètres de Mont Mézenc, retour sur la journée.

Laurent Wauquiez qui a tracé les grandes lignes de l'année politique à venir des Républicains au cours de cette journée

Nous, il faut qu'on soit là pour écouter et porter la parole des français qui sont inquiets et donc je le dis clairement, Emmanuel Macron ne peut plus augmenter les impôts, il faut que cet argent soit rendu aux français. Laurent Wauquiez .