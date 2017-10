Renzo Sulli, maire d'Echirolles sur la police du quotidien : "L'essentiel, c'est qu'il y ait de nouveaux moyens humains"

Echirolles, Grenoble et Saint-Martin d'Hères sont candidates, ensemble, pour expérimenter la nouvelle police de sécurité du quotidien présentée ce mercredi par Emmanuel Macron à l'Elysée. Renzo Sulli, le maire communiste d'Echirolles a dit ce qu'il en attend sur France Bleu Isère ce jeudi matin.

"Est-ce que j'y vois plus clair ? Sans doute pas", lance Renzo Sulli au sujet du discours sur la sécurité prononcé par le président de la République Emmanuel Macron ce mercredi. "Je retiens la volonté de créer une police de sécurité du quotidien", précise le maire communiste d'Échirolles. Car cette mesure concerne directement sa ville, classée en Zone de sécurité prioritaire depuis 2012. "Quand ça avait été annoncé par le ministre de l'intérieur Gérard Collomb le 5 septembre, je lui avais écrit pour qu'Échirolles fasse partie de l'expérimentation", rappelle-t-il. "J'ai reçu une réponse le 5 octobre dans laquelle le ministre exprime son intérêt pour la démarche de la ville."

"Quand la police du quotidien avait été annoncée par le ministre de l'intérieur le 5 septembre, je lui avais écrit pour qu'Échirolles fasse partie de l'expérimentation." - Renzo Sulli (PCF), maire d'Échirolles

Une démarche collective

Renzo Sulli n'est pas le seul à souhaiter l'expérimentation d'un tel dispositif. Les maires de Grenoble et de Saint-Martin-d'Hères se sont joints à sa démarche. "Éric Piolle, David Queiros et moi-même sommes prêts à participer à l'expérimentation de cette police", annonce le maire d'Échirolles, qui souhaite connaître rapidement connaître les détails de ce projet : "La lettre est prête pour exprimer au ministre ce que nous attendons de cette police du quotidien."

"Éric Piolle, David Queiros et moi-même sommes prêts à participer à l'expérimentation de cette police." - Renzo Sulli (PCF), maire d'Échirolles

Des moyens humains , sinon rien !

Renzo Sulli veut voir revenir les 100 postes de policiers perdus dans l'agglomération entre 2002 et 2012. "Si on ne remet pas les moyens, il est illusoire de penser qu'une police de proximité puisse travailler. L'essentiel de son travail, c'est la présence, qu'elle rassure les habitants, qu'elle voit les commerçants tous les jours, qu'elle renoue des liens et qu'elle fasse son travail de sanction quand c'est nécessaire mais pour cela il faut des moyens humains".

Le fantôme de la police de proximité

Renzo Sulli n'hésite pas à utiliser le terme de "police de proximité", même si Emmanuel Macron a bien précisé que cette nouvelle police n'était pas le retour de la police de proximité. Le maire d'Echirolles ne veut pas faire de "sémantique". Pour lui, l'essentiel est de mettre en oeuvre la réflexion sur les contenus et le nombre de policiers supplémentaires qu'il va falloir recruter.

"On a essayé toutes les formes d'organisation, il n'y a pas de raison qu'une nouvelle permette de régler le problème sans effectifs supplémentaires."- Renzo Sulli (PCF), maire d'Échirolles

Renzo Sulli, maire communiste d'Echirolles, s'exprime sur la création de la police de sécurité du quotidien Copier

Une trentaine de villes sont candidates. Une quinzaine seront retenues en décembre. "Nous espérons être retenus, nous avons postulé tout de suite et nous avons fait les efforts nécessaires : 17 policiers municipaux, 6 agents de sécurité de la voie publique (ASVP)et des personnes derrière nos caméras de vidéosurveillance, ça fait une trentaine de personnes. "On attend maintenant que l'Etat nous donne les moyens pour la police nationale avec qui nous continuerons de travailler"" conclut le maire d'Echirolles.