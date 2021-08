Un maire du Réolais épinglé par le Défenseur des Droits pour une annonce jugée discriminatoire

En publiant, début juillet, une offre d'emploi intitulée "La commune de Puybarban recherche activement secrétaire", le maire ne s'attendait pas à être rappelé à l'ordre par le Défenseur des Droits. Et pourtant, Dominique Turbet-Delof a reçu il y a quelques jours un courrier de l'autorité administrative chargée de lutter contre les discriminations. En cause : l'absence de la mention (H-F) dans l'intitulé, ce qui pourrait laisser croire que le poste est réservé aux femmes.

Aucune volonté de discrimination

L'édile a immédiatement modifié son annonce. "C'était juste une méconnaissance, on ne savait pas qu'il fallait mettre (H-F), voilà c'est tout."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dominique Turbet-Delof ne risque aucune sanction puisqu'il ne s'agit que d'une lettre préventive. "C'est un courrier très soft, qui me rappelle les risques encourus en cas de discrimination à l'embauche : trois ans de prison et 45.000 euros d'amende. Le courrier ne m'a pas choqué du tout, il est très bien tourné. Ce qui me dérange, c'est la délation." Car le Défenseur des droits a été saisi par quelqu'un du village.

Volonté de nuire

"On est une petite commune de 400 habitants, il suffisait de venir me voir et j'aurais modifié tout de suite. Moi, je pense que c'est plutôt une volonté de me nuire, de nuire à une partie de mon conseil. C'est pathétique."

Dominique Turbet-Delof s'est excusé publiquement sur la page Facebook de la mairie. Depuis, il reçoit de très nombreux messages de soutien. "J'ai passé plus de trois heures au téléphone depuis deux jours, ça m'a fait énormément plaisir. Beaucoup de mails aussi, des messages sur mon Facebook, des textos... Que des petits messages sympas. C'est toujours la même chose qui revient, c'est cette histoire de délation qui dérange."

Pour l'instant le maire n'a reçu que des candidatures de femmes pour le poste de secrétaire, "mais si un homme candidate, bien sûr que je le recevrai en entretien !" Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 août.