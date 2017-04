"Réorganiser les services publics ce n'est pas tout fermer"

Le maire d'Amancey a vu partir de sa commune la trésorerie, la poste les facteurs, les permanences de la gendarmerie ont été réduites. Philippe Maréchal s'indigne de la politique de l'Etat qui réorganise en détruisant.

Si l'Etat n'est pas présent dans les secteurs ruraux, tout va partir

En quelques mois la commune d'Amancey a perdu la trésorerie , la poste et ses facteurs. Un désengagement de l'Etat et une disparition de services vécue douloureusement par le maire Philippe Maréchal qui s'est battu en vain pour empêcher ces suppressions mais qui reconnait que lorsque la décision est prise, le combat est vain. Philippe Maréchal est conscient qu'il faut faire des économies mais selon lui "réorganiser les services ce n'est pas tout détruire pas tout fermer" . Surtout dans les secteurs ruraux ," si l'Etat n'est pas présent tout va partir "s'inquiète Philippe Maréchal. Pour compenser ces pertes, la commune a ouvert une maison des services, aidée pour cela par La Poste et l'Etat mais ce n'est pas la même chose.

ce sont toujours les agents de terrain que l'on supprime, ceux qui sont proches des gens

"Le malheur ce qu" l''on constate sur le terrain explique Philippe Maréchal c'est que la réorganisation se fait toujours par le bas. Ce sont toujours les agents de terrain , proches de la population que l'on supprime jamais ceux qui gèrent les services. C'est peut être là qu'il faut regarder si on veut faire des économies d'échelle" s'emporte Philippe Maréchal. "La réorganisation peut s'envisager et s'expliquer mais il faut laisser des services dans les campagnes , des points d'ouverture , c'est pas fermer c'est pas détruire."

Fonctionnaires : quels sont les projets des 5 principaux candidats à la présidentielle ?

En matière d'emplois fonctionnaires les programmes des 5 principaux candidats sont très contrastés : la proposition de François Fillon fait le plus parler . Le candidat de la droite et du centre veut supprimer 500 000 postes en cinq ans, et faciliter le recours aux contractuels pour n'embaucher des fonctionnaires que si les besoins le justifient. Emmanuel Macron prévoit lui aussi de réduire les effectifs: 50 000 agents de moins dans la fonction publique d'Etat et 70 000 dans la territoriale, mais en même temps il veut recruter 10 000 policiers et gendarmes et créer 12 000 postes d'enseignants en zone d'éducation prioritaire. Jean Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise propose un plan de recrutement dans tous les secteurs de la fonction publique, il sera précisément chiffré après une analyse des besoins. Mais Jean Luc Mélenchon promet d'ores et déjà 60 000 postes supplémentaires dans l'Education nationale, 62 000 dans le domaine de la santé , 18 000 magistrats et greffiers de plus, et 10 000 policiers et gendarmes. Des créations de postes aussi dans le programme socialiste. Benoît Hamon veut embaucher 40 000 enseignants , 9 000 gendarmes et policiers, renforcer les effectifs à l'hôpital. Il veut créer un service public de la petite enfance, renforce les services de l'inspection du travail et des contrôles fiscaux et sanitaires. Enfin Marine le Pen axe ses propositions sur la sécurité avec 15 000 nouveaux postes de policiers et de gendarmes, 6 000 agents des douanes et 13 000 surveillants pour 40 000 places supplémentaires de prison... La candidate FN promet aussi des embauches dans les hopitaux publics, mais elle veut supprimer les conseils régionaux et les intercommunalités.