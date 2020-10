Réouverture des commerces non-alimentaires : la réponse ferme du préfet de la Drôme aux maires frondeurs

Une petite dizaine de maires drômois ont pris ce samedi 31 octobre, un arrêté municipal afin d'autoriser les commerces non-alimentaires à rouvrir. La réponse du préfet de la Drôme ne s'est pas fait attendre. "Ces arrêtés sont illégaux et je les déférerai naturellement au tribunal administratif de Grenoble dès lundi. Ils sont illégaux parce qu'ils violent le décret du 29 octobre, pris par le gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Or, en France nous avons le principe de la hiérarchie des normes", explique Hugues Moutouh.

Le représentant de l'Etat dans la Drôme appelle les élus à la responsabilité. "J'ai conscience des efforts qui sont demandés à l'ensemble des Français et en particuliers aux commerçants dont les boutiques ont été fermées. Mais ces interdictions sont nécessaires compte-tenu de la situation sanitaire tendue, dans laquelle nous nous trouvons. Ce samedi, nous avons 230 patients hospitalisés pour Covid, dont 31 en réanimation. Le taux d'occupation dans les services de réanimation frôle les 100% dans le département".

Les commerçants qui ouvriront en dépit de l'interdiction s'expose à des sanctions

Suite à ces arrêtés municipaux, plusieurs commerçants dans la Drôme ont décidé de rouvrir, mais le préfet prévient : "ils sont en infraction ! Il risque une amende de 135 euros. Cette amende de quatrième classe, en récidive c'est 1500 euros et en cas de nombreux réitération c'est jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3.750 euros d'amende. Cette fois c'est un délit". Hugues Moutouh a demandé aux policiers et gendarmes de contrôler les commerces à partir de lundi.