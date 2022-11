Réouvertures de sous-préfectures : Cécile Cukierman estime que nous devons "renouer avec un état protecteur"

Le gouvernement prévoit pour la première fois depuis dix ans une hausse des moyens pour l'administration des territoires, dans le projet de loi de finances 2023. C'est une bonne nouvelle aux yeux de la sénatrice communiste de la Loire, Cécile Cukierman, mais elle appelle à décupler les moyens alloués pour le renforcement de la présence de l'État dans les territoires, afin de sortir du "tout contrôle".

ⓘ Publicité

France Bleu Saint-Étienne Loire : Cécile Cukierman, vous avez rendu hier un rapport sur l'administration territoriale et générale de l'État. Est-ce que dans ce rapport, vous avez pu mesurer le recul de la présence des services de l'Etat, notamment sur le plan humain?

Cécile Cukierman : Oui, je crois que c'est d'ailleurs le constat du rapport, c'est donc un rapport budgétaire qui s'intéresse justement aux moyens qui sont déployés, et notamment qui pointe le recul progressif, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, de la présence de l'Etat, notamment dans nos départements, dans les sous-préfectures et donc dans sa qualité de la relation avec le public.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Quasiment un maire sur deux dans les petites communes, celles de moins de 1000 habitants, a le sentiment que l'offre de service public sur son territoire est "défaillante". Dans les faits, ça se vérifie, c'est juste un ressenti ?

Cécile Cukierman : Alors, c'est forcément -excusez moi de la réponse - parfois très divers d'un territoire à l'autre, et il ne s'agit surtout pas de remettre en cause la qualité du travail qui est aujourd'hui faite dans les sous-préfectures. Mais effectivement, oui, je le sens... Les maires du département de la Loire, mais effectivement partout en France, le ressentent. C'est-à-dire que, faute de suffisamment de personnel disponible, au bout d'un moment, la qualité du travail s'affaiblit. Et notamment, et je crois que c'est cela qui est en tout cas important pour les élus. Mais finalement, comme pour nos concitoyens, c'est de pouvoir avoir des personnels de l'Etat qui soient là en conseil, qui soient là en amont, et pas simplement pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est autorisé ou ce qui n'est pas autorisé.

France Bleu Saint-Étienne Loire : On est trop là-dedans aujourd'hui ?

Cécile Cukierman : On est trop là dedans parce que quand vous n'avez plus le temps, la seule mission que vous assurez demeure -et ça, c'est la mission première - celle du contrôle, et donc parfois celle de la sanction. Ce que nous utilisons dans le jargon des élus, c'est le "contrôle de légalité" qui dit si la délibération prise est bien bonne ou pas bonne. Et je crois qu'au contraire, nous aurions intérêt à renouer avec un État qui soit finalement très protecteur. Et pour être protecteur, eh bien, il faut des moyens, il faut des personnels disponibles qui soient effectivement beaucoup plus dans du conseil, donc l'accompagnement du renseignement, dans de l'accompagnement numérique pour notamment les agents qui rencontrent le public. Et je crois que c'est tout ce lien là... mais vous savez, nous avons toutes et tous vécu ce qui s'est exprimé par le mouvement des gilets jaunes, c'était aussi cela. C'était un État, des services publics qui sont en retrait. Et si les maisons France Services sont aujourd'hui déployées, cela ne peut suffire en tout cas à pallier le besoin de cet état que chacun a au quotidien.

"La population, les élus locaux, ont besoin des conseils de la sous-préfecture"

France Bleu Saint-Étienne Loire : Si on suit votre raisonnement, allouer des crédits supplémentaires pour l'administration territoriale, c'est plutôt une bonne nouvelle...

Cécile Cukierman : Effectivement l'annonce est bonne. On est sur un peu plus de 120 emplois pour trois ans. On est sur une quarantaine d'emplois pour l'année prochaine. J'invite chacun à faire le petit calcul matinal mais très rapide. Il y a plus de 95 préfectures et départements, 100 départements avec les outre-mer, vous multipliez par deux ou trois et ce chiffre-là par sous préfecture, et vous voyez très vite que l'on est loin du compte si l'on veut vraiment - et je prends au mot le gouvernement - "réarmer l'Etat dans nos territoires", c'est-à-dire lui donner les moyens de faire et d'agir.

France Bleu Saint-Étienne Loire : En plus des six sous-préfectures qui vont rouvrir ou être créées, il y a d'autres projets qui sont en cours, il y en aurait un en Haute-Loire et la présidente du département, Marie-Agnès Petit, s'interroge sur la pertinence de ce poste. Elle demande surtout que les élus locaux soient concertés. Vous comprenez ces interrogations qu'elle a aujourd'hui ?

Cécile Cukierman : Je comprends pleinement et nous avons auditionné Marie-Agnès Petit, notamment au nom de l'Association des départements de France, donc nous avons échangé. Je crois qu'il y a deux choses à avoir en tête : il y a la réouverture de sous-préfectures qui ont fermé, il y a la non fermeture de sous-préfectures qui auraient pu fermer. Et puis il y a là ce qui vient d'être annoncé de façon effectivement un peu étrange, parce que nous n'avons pas encore la définition des missions, la création d'un certain nombre de postes de sous-préfets mais qui ne seront pas forcément localisés dans les préfectures, qui auront des missions qu'il reste à définir. Je crois que tout d'abord, ce qui est important, c'est on a besoin de sous-préfets, mais les sous-préfets le disent eux mêmes, il y a aussi besoin d'agents, de présence humaine dans les sous-préfectures pour que, tout simplement, le bon travail de l'État puisse se faire. Et c'est ce que je pointe également dans mon rapport : la plupart des sous-préfets font très bien leur travail, mais on ne peut pas simplement organiser l'État par une bonne volonté des sous-préfets, mais aussi par une mise à disposition des moyens nécessaires et adéquats à chaque sous préfecture. Et inévitablement, les moyens ne seront pas les mêmes. La sous-préfecture de Montbrison, si je prends un exemple dans notre département, ne peut pas, n'a pas les mêmes besoins parce qu'elle ne développe pas avec la même insistance les mêmes politiques que la sous préfecture de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. En revanche, dans ces deux sous-préfectures, ce que l'on constate, c'est que la population, les élus locaux , qu'ils soient de grandes villes ou de villages, ont besoin des conseils de la sous-préfecture et de la coordination de l'action de l'État. Parce qu'on ne peut pas simplement envoyer les uns les autres ici à la sous-préfecture, ici dans tel service ici, ici dire que l'on ne peut pas parce que c'est telle agence régionale qui s'en occupe. Vous savez, quand vous avez un problème d'école, de santé, d'environnement, de permis de construire, de permis de conduire ou de titre de séjour, à un moment donné, il faut que les choses soient simples, accessibles pour tout un chacun.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Merci Cécile Cukierman

loading