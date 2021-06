REPLAY - Départementales dans la Loire : revivez le débat du 1er tour organisé par France Bleu et Le Progrès

Difficile de se faire une idée de l'engouement autour de ce scrutin auquel le grand public préfère sans doute plus celui des régionales avec des personnalités plus connues. Pourtant le département est un acteur incontournable de la vie des citoyens, notamment sur la question de l'accompagnement social, des collèges et des routes. Autour de la table pour ce débat, le candidat de la droite et président sortant Georges Ziegler, la tête de gondole de l'union de la gauche Pierrick Courbon, le patron du Rassemblement National dans la Loire Michel Lucas et le député En marche et représentant de la majorité présidentielle Julien Borowczyk.

Les grands thèmes

Unions et enjeux politiques

Après la crise sanitaire, quelles orientation pour l’accompagnement social ?

Quel collège demain dans la Loire ?

Les transports dans le département de la Loire

Quelle collaboration avec les autres départements ?