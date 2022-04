REPLAY - Le débat d'entre-deux tours entre les représentants d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen en Mayenne

Jean-Michel Cadenas pour le Rassemblement National et Christophe Langouët, un des représentants d'Emmanuel Macron en Mayenne

Pendant vingt minutes, deux représentants des finalistes du second tour de l'élection présidentielle 2022 ont débattu sur la première radio du département.

RÉÉCOUTER - Le débat d'entre-deux tours de la présidentielle 2022 en Mayenne Copier

Pouvoir d'achat

Sur le pouvoir d'achat, Jean-Michel Cadenas a rappelé que sa candidate proposait par exemple d'augmenter de 3% par an le salaire des enseignants. "Les personnels de santé sont aussi payés 10% de moins que le reste de l'Union européenne". "Pardon mais le pouvoir d'achat personne n'est contre (...) C'est bien la première fois que le Rassemblement national parle de ça dans une campagne présidentielle. Le gouvernement a fait en sorte de limiter considérablement les prix de l'énergie" lui rétorque Christophe Langouët.

Sur l'insécurité

Les deux représentants des candidats ont ensuite présenté leurs programmes autour de la sécurité. "Le bilan de Macron est loin des attentes suscitées il y a cinq ans" pose d'emblée Jean-Michel Cadenas, pour le Rassemblement national. "Il y a 800 agressions par jour en France, un cambriolage toutes les 20 secondes" énumère-t-il. "Macron a fait beaucoup d'annonces aussi pour les prisons. Il voulait créer 15.000 places dans les maisons d'arrêt, mais aujourd'hui on arrive péniblement à 2.000" estime le représentant de l'extrême-droite. "10.000 postes de gendarmes et de policiers, ça été fait. On a innové avec les caméras-piétons. L'insécurité c'est ce qui se passe aux portes de l'UE : la guerre en Ukraine menée par l'alliée de Marine Le Pen, Vladimir Poutine" rétorque Christophe Langouët.

Sur l'Union Européenne

La fin du débat était consacrée à la thématique de l'Europe. "Nous ne sortirons pas de l'Europe, il faut s'adapter au contexte" explique Jean-Michel Cadenas pour justifier le changement de position sur le sujet de Marine Le Pen, anti-européenne il y a encore quelques années. Les discussions ont rapidement glissé sur le sujet de la guerre en Ukraine encore. "Au Parlement européen les élus du Rassemblement national étaient absents pour voter le train de sanction contre la Russie, et l'aide à l'Ukraine vous avez voté contre. Quel est le Français qui peut accepter ça ?" le maire de Cossé-le-Vivien, Christophe Langouët, pour La République en Marche.