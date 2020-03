REPLAY - Le débat des municipales à Roanne de France Bleu et de La Tribune Le Progrès

Les 4 candidats à l'élection de Roanne se sont retrouvés autour du micro de France Bleu et de La Tribune Le Progrès ce jeudi 5 mars pour débattre des grands enjeux de la 3e ville du département de la Loire : emploi, commerce, écologie et sécurité.

Roanne, 3e ville du département. C’était encore la 2e il n'y a pas si longtemps. Une commune qui perd des habitants mais qui représente un véritable eldorado en matière d’emploi. Au menu également, le centre-ville, les déplacements et le vélo, des grands projets comme l’ilot Foch Sully, le pole aqualudique ou encore le golf de Villerest. Et puis la sécurité, l'un des grands thèmes en 2014 et qui l’est beaucoup moins cette année.

Les participants au débat (par ordre alphabétique)

Franck Beysson (Collectif 88%, Europe Écologie Les Verts, La France insoumise, Parti communiste)

Brigitte Dumoulin (PS, Radicaux de gauche et Génération.s)

Andrea Iacovella (La république en marche)

Yves Nicolin (maire sortant, Les Républicains)

