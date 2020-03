Report des réunions de conseils municipaux : "Une sage décision" pour le président des maires d'Ardèche

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé ce jeudi le report des réunions de conseils municipaux pour élire les maires. Dans plus de 30.000 communes en France, dont 600 en Drôme-Ardèche, les conseillers municipaux élus au premier tour des municipales dimanche dernier devaient se réunir pendant le week-end pour élire les maires.

Une situation jugée aberrante, notamment par plusieurs élus ardéchois, alors que la France est confinée pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Maurice Weiss, président des maires d'Ardèche, avait même écrit au président de la République et au Premier ministre pour leur demander de reporter ces séances d'installation des conseillers municipaux.

"On se félicite d'avoir été en partie entendus, réagit Maurice Weiss ce jeudi soir. C'est une sage décision, en tout cas qui répond à une préoccupation qu'avaient exprimé bon nombre d'élus."

"La première raison, c'est une raison sanitaire, rappelle le président des maires d'Ardèche, par ailleurs maire sortant de Saint-Agrève. Parce que certains peuvent dire que ce n'est pas plus dangereux que de faire ses courses, mais ça dépend. Nous on est intervenus dans l'hypothèse où on devait élire les conseils municipaux puis les conseils communautaires. Et certains conseils communautaires, certains sont composés de 130 personnes. Donc s'ils pensent que 130 personnes, ce n'est pas plus dangereux que de faire ses courses tout seul, je n'en suis pas sûr."

Dans la Drôme et en Ardèche, 600 communes environ sur 700 ont élu leur maire dès le premier tour dimanche dernier. Cela représente donc 6000 à 7000 conseillers municipaux sur les deux départements qui doivent encore se réunir pour élire leur maire et ses conseillers.