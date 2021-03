Report des élections régionales ? Pas question pour le sénateur LREM de Côte-d'Or François Patriat

Le chef de file des sénateurs LREM François Patriat se prononce pour que les élections régionales se tiennent "à tout prix" en juin comme prévu, malgré la pandémie. Le Conseil scientifique rendra dimanche son rapport sur la tenue des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin.

"Il faut à tout prix s'en tenir au mois de juin. On ne pourra pas expliquer qu'on va travailler, qu'on va à l'école et qu'on ne va pas voter!". Le message du sénateur LREM de Côte-d'Or François Patriat délivré ce mercredi 24 mars devant l'Association des journalistes parlementaires, est clair. "Après ce sera tard, on sera dans la campagne présidentielle", appuie également le président du groupe RDPI (à majorité En marche).

Alors que le pays fait face à un nouveau regain épidémique, Jean Castex avait fait savoir la semaine passée qu'il s'en remettrait "strictement à l'avis du Conseil scientifique" quant à la possibilité ou non de tenir en juin ces élections, qui avaient déjà été reportées..

Le Conseil scientifique rendra dimanche au Premier ministre son rapport concernant la tenue des élections régionales et départementales les 13 et 20 juin.