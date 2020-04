Coronavirus - Un mois après le premier tour des municipales à Bordeaux, les candidats dans le flou

Il y a un mois, le 15 mars, les Français votaient au premier tour des municipales. Depuis, le coronavirus a forcé les élections à se mettre en pause. Quand aura lieu le second tour ? Fin juin, comme annoncé il y a quelques semaines par le gouvernement ? Ou à l'automne, où il faudrait alors rejouer les deux tours ? "Tout est possible" concède Pierre Hurmic, candidat écologiste à la mairie de Bordeaux. "Personnellement, je souhaiterais qu'on soit fixé le plus tôt possible (...) on va patiemment attendre les décisions gouvernementales."

Je ne vous cache pas que c'est difficile

Comment entretenir la dynamique d'une campagne électorale dans ce contexte ? "Je ne vous cache pas que c'est difficile" poursuit Pierre Hurmic, arrivé deuxième au premier tour avec 34,38%, 96 voix seulement derrière le maire sortant Nicolas Florian."Il y a d'autres priorités en ce moment, la santé de chacun."

Pierre Hurmic garde néanmoins contact avec toute son équipe de campagne, tout comme Thomas Cazenave, candidat La République en Marche arrivé en troisième position au premier tour.

La campagne va changer, doit changer

Thomas Cazenave confie retravailler son programme, pour prendre en compte la crise sanitaire et économique qu'il qualifie de "vertigineuse." Pour lui, impossible de reprendre la campagne électorale là où il l'a laissée. "Le contexte a changé (...) il nous faut des réponses fortes, sur le plan social, solidaire, économique" précise-t-il. "La campagne va changer, doit changer." Bien qu'il se dise prêt à repartir en campagne quelle que soit la date choisie pour le second tour, il admet que les Bordelais "n'auront peut-être pas la tête aux municipales" en juin prochain.

