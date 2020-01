REPORTAGE - En Mayenne, une dynastie familiale à la tête d'une commune depuis 1945

Saint-Laurent-des-Mortiers, Bierné-les-Villages, France

Pour deux mois encore, c’est un Boivin qui a les clés de la mairie de la commune de Saint-Laurent-des-Mortiers, aux confins de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Henri Boivin est maire depuis 1995. Dans son bureau, un crucifix, un objet déjà là lors de sa naissance explique-t-il à France Bleu Mayenne.

Trois générations à la tête de la commune, 13 mandats

C’est son grand-père Auguste qui était alors maire, élu en 45, "il ressemblait un peu à Jean Gabin" et son père aussi prénommé Henri a pris la suite en 1965 : "ils étaient investis dans le monde agricole. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient reconnus sur la commune". D’une génération à l’autre, ils se transmettent la ferme familiale et l’écharpe tricolore : "voilà l'écharpe du grand-père. Elle est restée intacte. Un grand souvenir pour nos proches et se rappeler qu'il y aura eu 3 générations de Boivin maire".

A eux trois ils ont enchaîné 13 mandats, connu 11 présidents de la République et accompagné la transformation de leur village, passé de 320 à 190 habitants : "le dernier commerce, c'est le café-restaurant, et il a fermé dans les années 2000". Ladoyenne du village, Jacqueline, nous ouvre ses porters. Comme toutes les femmes, elle a pu voter pour la première fois aux municipales de 1945 et pour l’élection d’Auguste, le grand-père Boivin : "on a toujours été bien servi. Pourquoi changer ?".

Fin de règne en mars prochain

Sous les mandats d’Auguste, c’est l’électrification des maisons et l’eau courante,"plutôt que d’aller la chercher au puits". Sous Henri père, c’est le goudronnage des chemins de ferme et l’édification de la salle des fêtes, un lieu très apprécié des habitants. Henri fils lui fait enfouir les lignes électriques installées et construire le réseau d’assainissement Mais une même famille aux affaires pendant 75 ans, cela fait grincer quelques dents : "certains étaient jaloux de la famille Boivin parce qu'ils ont toujours élus au premier tour" explique Jean-Pierre Flacassier, conseiller municipal.

Mais après plusieurs dizaines d'années de règne, la dynastie s’arrête ici. Depuis la fusion de la commune l’an passé, Henri Boivin n’est plus que maire délégué et à 68 ans, il préfère ne pas se représenter. Cette incroyable tradition familiale se poursuivra peut-être ailleurs : un de ses fils est en effet élu à Azé.