Reprise des discussions entre la Corse et Paris

Les élus insulaires attendaient se rendez-vous. Ils sont une vingtaine à avoir fait le déplacement dans la capitale pour évoquer la problématique du foncier mais aussi les thèmes du logement et de l'urbanisme.

ⓘ Publicité

La discussion de ce jour relance un processus moribond pour lequel les élus insulaires ont manifesté leur impatience, alors que Gérald Darmanin avait demandé en février des propositions concrètes à Gilles Simeoni en vue de l'autonomie.

Le comité stratégique se tient tout au long de la journée. Une réunion en deux parties de 9h à 13h puis de 14h à 17h h. Une seule journée dont le thème est l'urbanisme.

Et qui a déjà démarré par un dialogue de sourds. Les documents transmis par le ministère ne relèvent pas le problème de la spéculation foncière selon les nationalistes. On compare la Corse à la Côte d'Azur alors que ce ne sont pas les mêmes échelles avait soulevé Core in fronte. Gilles Simeoni veut plaider la notion de statut de résident corse comme sésame à la propriété. Problème, c'est inconstitutionnel. C'est l'une des lignes rouges d'Emmanuel Macron pour ne pas créer deux catégories de citoyens au sein de la République.

Une divergence aggravée par un contexte politique pesant : la réunion se tient la veille de la proposition de loi du groupe LIOT, pour abroger la loi sur les retraites. Les nationalistes visent le double discours de l'Etat. Ils se livreront donc eux aussi à une schizophrénie politique en discutant la veille avec un gouvernement pour tirer sur lui à boulets rouges, le lendemain.