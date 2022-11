RER, bassines et festivités de Noël : retrouvez les annonces de Léonore Moncond'huy, maire de Poitiers

Léonore Moncond'huy, maire écologiste de Poitiers, était ce mardi 29 novembre, l'invitée de France Bleu Poitou.

"Il y a une forme de criminalisation des luttes écologiques"

Interrogée sur les condamnations de cinq militants anti-bassines ce lundi, la maire de Poitiers estime que ces peines illustrent "une forme de criminalisation des luttes écologiques". Elle rappelle que manifester librement "de façon non violente" est un droit en France et il faut laisser la "possibilité à la contestation de s'exprimer". Léonore Moncond'huy ajoute qu'en cas d'actions violentes "les auteurs doivent assumer leur responsabilité".

Un "réseau express métropolitain" est à l'étude dans Grand Poitiers

Après une annonce de la région Nouvelle-Aquitaine dans la soirée, Léonore Moncond'huy confirme la préparation d'un projet de transports métropolitains autour de Poitiers. "Ca ne sera pas des RER comme on l'entend en région parisienne, mais un réseau express métropolitain, explique-t-elle. Il y aura à la fois, un renforcement de l'étoile ferroviaire et des réseaux de BHNS, bus à haut niveau de service". Sur le cadran Sud-Est de Poitiers, elle assure qu'une deuxième ligne de BHNS est déjà en préparation atour de Mignaloux-Beauvoir. "Si nous avons le soutien de l'Etat et de la région, nous pourrons bien avancer".

Des animations de Noël maintenues, mais le plus sobre possible énergétiquement

Ce week-end vont débuter dans le centre-ville de Poitiers les festivités de Noël . En plus des illuminations, une piste de roller sera installée place de la mairie, avec une fête foraine à Blossac, des animations dans les rues, une vingtaine de spectacles ou encore la venue du Père Noël. "Nous n'avons pas réduit la voilure, car il y a besoin de moments de joie, explique la maire de Poitiers. Mais nous avons demandé à tous nos partenaires d'être le plus sobres possibles, avec notamment des LED". Et ce, pour des raisons écologiques et économiques.

"Il y aura des illuminations dans les autres quartiers, mais l'ensemble des animations seront sur le plateau, précise Léonore Moncond'huy. On sait que les Poitevines et les Poitevins aiment se rendre dans le centre à Noël pour les moments festifs. Des bus sont totalement gratuits sur tous les week-end de décembre".