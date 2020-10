Couvre-feu : "le préfet du Loiret ne nous a pas demandé notre avis", regrette le président d'Orléans Métropole

Christophe Chaillou, président d'Orléans Métropole et maire PS de Saint-Jean-de-la-Ruelle, réagit au couvre-feu nocturne instauré par le gouvernement, pendant six semaines, pour faire reculer l'épidémie de Covid-19. L'élu, informé jeudi à la mi-journée par le préfet du Loiret, quelques heures avant l'intervention du Premier ministre, regrette de ne pas avoir été associé. INTERVIEW.

Je comprends cette décision qui est exceptionnelle, j'en prends acte, elle a été prise en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le département, et notamment de la pression sur les hôpitaux d'Orléans et Montargis. On va la pendre en compte avec beaucoup de responsabilité."