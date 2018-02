Grenoble, France

"Hier, le président a tenu un discours de vérité qui dit que l'agriculture est en difficulté et donc qu'il y a des habitudes à faire changer". Monique Limon, responsable pour La République en marche du texte de loi à l’Assemblée sur les États généraux de l’alimentation, réagissait vendredi sur France Bleu Isère aux propos tenus par Emmanuel Macron qui accueillait la veille à l'Élysée un millier d'agriculteurs de toute la France. Des propos qui selon la député de la septième circonscription de l'Isère ont été "entendus par les agriculteurs qui ont déjà commencer à faire un énorme travail".

"Le cœur du sujet, c'est quand même que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail" - Monique Limon, députée de l'Isère

Pour faire "changer les habitudes", Monique Limon entend présenter une loi composée d'une quinzaine d'articles et de deux orientations principales : "Le premier titre concerne les répartitions de la valeur, _pour une meilleure rémunération des agriculteurs._ Le deuxième concerne le _développement d'une agriculture durableet plus saine_ pour permettre de mieux répondre à l'attente des consommateurs et surtout faire que cette alimentation saine et durable puisse être accessible à tous." Cette future loi devrait être débattue à l'Assemblée nationale à partir du mois d'avril.

Remettre l'agriculteur au centre du circuit

L'objectif, "c'est que [les agriculteurs] déterminent le coût de production. Ce ne seront plus les distributeurs ou les transformateurs qui les détermineront ces coûts", assure Monique Limon qui reconnaît que les négociations, notamment avec la grande distribution sont "difficiles", mais la députée se veut optimiste.

"La grande distribution devra jouer le jeu. Si les agriculteurs ne produisent plus, ils n'ont plus rien à vendre. Si tout le monde met la clé sous la porte et que l'on achète que à l'étranger, la grande distribution est morte. Donc à un moment donné, c'est du donnant-donnant et elle le sait très bien." - Monique Limon, députée de l'Isère

A la veille du premier Salon de l'agriculture de la présidence d'Emmanuel Macron, un autre sujet a mobilisé de nombreux agriculteurs de toute la France : la carte des zones défavorisées réétudiée en ce moment et qui déterminent les aides européennes attribuées aux éleveurs. "Cette carte date de 1976, donc à mon avis elle est a revoir. Dans le passé, elle a déjà été revue un certain nombre de fois, mais les changements n'ont jamais été vraiment appliqués. Et nous, on a le courage de le faire" estime la députée. Pour accompagner les agriculteurs qui seraient amenés à perdre des subventions à l'issue de cette revisite de la carte, Monique Limon a assuré qu'ils seraient "accompagnés pendant deux ans pour leur donner la possibilité de se retourner".