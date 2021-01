Restaurants ouverts le midi aux salariés du BTP dans le Loiret : le gouvernement maintiendra les aides

La levée de boucliers générale aura donc eu son effet : après la grosse colère des fédérations professionnelles du bâtiment et de la restauration, et des chambres consulaires, le gouvernement fait savoir que les restaurateurs qui ouvrent, sur dérogation, pour accueillir des salariés du bâtiment (sur présentation de leurs cartes professionnelles) continueront à toucher les mêmes aides que ceux qui sont actuellement fermés, dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

C'est Richard Ramos, député du Loiret (Modem), qui a posé la question ce mardi à l'Assemblée nationale, après avoir rencontré en début de semaine le président de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret Alain Jumeau, très remonté contre une directive de Bercy.

La Direction générale aux entreprises avait en effet indiqué par écrit que les établissements ouverts le midi ne pourraient plus toucher d'aides. Or, ces établissements (une quinzaine dans le Loiret depuis le 13 janvier) ouvrent, dans le cadre d'une convention écrite passée avec les entreprises du BTP, dans des conditions sanitaires très strictes, uniquement le midi et seulement pour des salariés présentant leurs cartes professionnelles, dans le cadre d'une activité réduite et limitée donc.

"C'est l'équivalent d'un restaurant d'entreprise", résume Richard Ramos, qui demandait au gouvernement de ne pas toucher à cette initiative venue du terrain et des professionnels : "que le politique prenne la main sur l'administratif", a-t-il demandé dans l'hémicycle, en référence à la toute-puissance de Bercy, siège du ministère de l'économie et des finances.

Finalement, dans sa réponse, la ministre Agnès Panier-Runacher, ce mardi, donne satisfaction aux restaurateurs et aux entreprises du bâtiment concernés : "ces établissements ouverts bénéficieront des mêmes aides que les restaurants toujours fermés, à savoir la prise en charge de l'activité partielle à 100%, les exonérations de charges sociales et l'accès au fonds de solidarité".