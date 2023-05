"Restaurer l'autorité de l'Etat" : des élus de Provence réclament plus de fermeté contre les agresseurs

Des permanences d'élus saccagées, des menaces sur les réseaux sociaux, la maison d'un maire qui démissionne incendiée, le Président de la République caricaturé en Hitler à Avignon... La violence envers les élus s'accentuent. Selon le ministère de l’Intérieur, près de 900 faits de violences contre les élus ont été commis au premier semestre de 2023. En Provence, des élues victimes de ces violences réclament plus de respect envers la démocratie.

Élisabeth Borne, a rencontré ce mercredi 17 mai le maire de Saint-Brevin-les-Pins, qui a démissionné après avoir été visé par un incendie criminel. Une rencontre à l’issue de laquelle, le gouvernement a affirmé alourdir les sanctions pénales contre ceux qui s’attaquent aux élus pour les rendre aussi graves que les atteintes contre des policiers.

"Il faut s'attaquer à la racine du mal"

En mars dernier, Françoise Dumont, sénatrice du Var portait plainte pour des menaces sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle salue les mesures annoncées par la Première Ministre. Pour Françoise Dumont, il faut aller plus loin, "il faut s'attaquer à la racine du mal" . La sénatrice du Var l'affirme : "Il faut d'abord restaurer l'autorité de l'Etat, le respect de l'Etat dans toutes ses dimensions, et dans toutes ses fonctions".

La permanence d'une ancienne député saccagée

En 2019, Alexandra Louis avait porté plainte. La permanence de l'ancienne député La République en Marche de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône avait été saccagée . Pour elle, il faut sanctionner très sévèrement les violences envers les élus et le problème est même plus global selon elle : "Je pense également qu'il faut éduquer les plus jeunes. Quand on s'attaque à un élu, c'est à la démocratie qu'on s'attaque." Alexandra Louis rappelle que derrière les élus, il y a des familles, qui vivent parfois dans la peur.