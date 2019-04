Restitution du grand débat : un "trésor national" selon Bernard Musset, référent du grand débat dans la Somme

Bernard Musset, le sous-préfet de Péronne et Montdidier, référent pour le grand débat national dans la Somme.

Somme, France

Pendant près de trois heures lundi 8 avril, 500 invités ont écouté l'analyse des centaines de milliers de contributions des Français aux grand débat national, sous la verrière du Grand Palais à Paris. Dans le public, Bernard Musset, sous-préfet de Péronne et Montdidier, et référent du grand débat national dans la Somme.

Depuis mi-janvier, il y a eu près de deux millions de contributions sur le site du grand débat, 10 000 réunions locales, plus de 16 000 communes qui ont ouvert des cahiers de doléances. "Je ne m'y attendais pas, j'ai été bluffé par cette masse d'information qui a été restituée de façon extrêmement intelligible, avec énormément de détails, explique Bernard Musset. De ce que j'ai compris, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg de ce qu'ils ont appelé un trésor national : c'est _plus de 760 000 idées qui ont été répertoriées_."

"Une masse de restitution qui n'a rien à voir avec le mouvement des gilets jaunes"

C'est donc un résumé auquel Bernard Musset a assisté, et c'est justement ce que reprochent les gilets à ce grand débat : ne pas faire état de toutes les idées. "Les gilets jaunes ont de leur côté leurs revendications, mais là c'est quand même près d'un million et demi de Français qui, par plusieurs biais, se sont exprimés, très largement au-delà de ces manifestations sur les ronds-points."

Le référent du grand débat relève aussi une grande variété de profils parmi les participants : "Au début, on pensait que les jeunes ne s'y associeraient pas et ça a été finalement le cas, donc il y a une masse de restitution qui n'a rien à voir avec le mouvement des gilets jaunes. Moi, j'étais assez stupéfait par la masse, la variété, cette diversité d'informations qui constituent aujourd'hui une base de travail accessible à tous."

Des idées exprimées dans la Somme entendues au niveau national

Bernard Musset assure voir retrouvé beaucoup de propositions faites dans la Somme lors de cette restitution. "Ce qui était très agréable, c'est de se rendre compte que, ce qui a été exprimé au sein de la Somme se retrouve de façon aussi forte, voire parfois encore plus forte au niveau national." Le sous-préfet a notamment été marqué par "cette unanimité pour parler de se plaisir de débattre en toute démocratie, sans violence, dans le respect de l'autre même si les idées sont complètement contradictoires."

L'exaspération fiscale, les préoccupations quant à la santé et à l'écologie, ou encore des interrogations sur le nombre de députés, voilà ce qui ressort notamment de cette restitution. Pourtant, dans son discours, le Premier ministre Edouard Philippe n'a pas encore annoncé de mesures. Pour autant, Bernard Musset n'a aucun doute : "Bien sûr que le président de la République va prendre note de tous ces débats qui sont maintenant à sa disposition. D'emblée, le Premier ministre a dit qu'il serait coupable que de ne pas tenir compte très rapidement d'un changement radical dans la façon dont les Français veulent voir évoluer notre démocratie." Le contenu de cette restitution doit être débattu dès ce mardi à l'Assemblée nationale, en attendant des annonces du gouvernement d'ici mi-avril.

