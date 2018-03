Restructuration des halles de Quimper : le maire "ouvert à un référendum local"

Par Adrien Bossard, France Bleu Breizh Izel

Quel avenir pour les halles Saint-François à Quimper ? La municipalité les juge obsolètes et souhaite les détruire pour les reconstruire, plus modernes et plus petites à l'horizon 2022. Un projet loin d'être coulé dans le marbre. Le maire, Ludovic Jolivet, ouvre la porte à un référendum local.