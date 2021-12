Résultat d'Eric Ciotti : "un choc" pour le responsable de la campagne de Xavier Bertrand dans le Loiret

Après le résultat surprise d'Eric Ciotti, arrivé en tête du 1er tour du congrès LR de désignation du candidat à la présidentielle, le responsable de la Manufacture dans le Loiret, le micro-parti de Xavier Bertrand, évoque un choc et laisse entendre qu'il ne soutiendra pas Eric Ciotti s'il l'emporte

Quelques instants après le résultat du premier tour du congrès des Républicains, Xavier Bertrand, le grand perdant, favori des sondages, appelait à soutenir Valérie Pécresse au second tour face à Eric Ciotti, arrivé en tête à la surprise générale. Le second tour, qui s'achève samedi, désignera le ou la candidate LR à la présidentielle 2022.

Dans la foulée, l'ancien maire de Montargis, et député LR du Loiret Jean-Pierre Door, prenait acte de la défaite de Xavier Bertrand, qu'il soutenait dans cette campagne interne, et annonçait lui aussi son ralliement à la présidente de la région Ile-de-France.

Une polarisation droitière de la base militante LR"

Mais ce n'est pas le cas de Pascal Tebibel, responsable de "La Manufacture" dans le Loiret, la micro-formation créée pour soutenir Xavier Bertrand. Egalement conseiller municipal à Orléans et vice-président d'Orléans Métropole, Pascal Tebibel réagit sur France Bleu Orléans après les 25,59% obtenus par le député Eric Ciotti, "ami" d'Eric Zemmour : "ce vote confirme la polarisation droitières de la base militante, qui a placé en tête l'offre la plus droitière des cinq candidats", regrette-t-il, ajoutant : "on va attendre samedi".

Pas sûr du tout de soutenir Ciotti s'il gagne

Le sous-entendu est clair : le responsable de la campagne de Xavier Bertrand dans le Loiret ne devrait pas soutenir Eric Ciotti si ce dernier s'impose parmi les adhérents des LR. A la question "vous engagerez-vous pour Eric Ciotti ?", Pascal Tebibel, qui a adhéré aux Républicains dans le cadre de ce congrès LR, répond : "je suis mal placé pour le dire aujourd'hui, ça pourra poser question, c'est un choc de l'avoir vu [Eric Ciotti] en tête de ce scrutin, et donc moi j'aviserai en fonction du résultat du second tour".