Pour François Bayrou, "la France envoie au monde un message d'espoir" en élisant Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a été élu président de la République ce dimanche soir. Selon les premières estimations Ipsos/Sopra Steria pour France Bleu, il recueille 65,5% des voix, devant Marine Le Pen (34,5%). Le maire de Pau, François Bayrou, avait rallié le mouvement En Marche! en février.

François Bayrou a gagné son pari. En se ralliant à Emmanuel Macron en février, il souhaitait possible "peut-être enfin le projet de dépassement des clivages que j'ai porté depuis 15 ans. Nous pouvons faire de grandes choses ensemble ". Ce dimanche soir, Emmanuel Macron est élu président de la République, et le maire de Pau salue tout d'abord sa jeunesse. "Je trouve ce résultat magnifique et incroyablement significatif, a-t-il réagit quelques minutes après 20 heures sur France 2. Dois-je ajouter qu'il est pour moi très émouvant parce que c'est un combat qui vient de loin, qui a pris des années et des années. Cela dit quelque chose de formidable : en choisissant le plus jeune président depuis que la République existe, et le plus jeune chef d'État de tous les grands pays de la planète , la France envoie au monde un message d'espoir. Dans les courses de relais, nous passons le témoin et nous faisons équipe".

C'est un combat qui vient de loin, qui a pris des années et des années. @France2tv — François Bayrou (@bayrou) May 7, 2017

Les réactions en Béarn

Au parti socialiste, la sénatrice Frédérique Espagnac se dit "heureuse que les Français se soient mobilisés pour faire gagner Emmanuel Macron et faire barrage à Marine Le Pen".

Heureuse que les Français se soient mobilisés pour faire gagner @EmmanuelMacron et Faire barrage à @MLP_officiel! — Frédérique Espagnac (@FEspagnac) May 7, 2017

Il lui appartient désormais de faire le plus dur, c'est à dire de réussir - David Habib

Pour le député David Habib, "Emmanuel Macron nous a fait sortir par le haut d'une élection à haut risque. Le résultat est clair, notre pays a résisté, il a offert un beau visage au monde. Il lui appartient désormais de faire le plus dur, c'est à dire de réussir. Il doit répondre à l'attente et au désespoir de beaucoup. Il y a un rassemblement présidentiel qui va désormais être constitué, j'en serai, je l'avais dit avant le premier tour. Je souhaite que nous puissions aborder désormais cette phase avec le souci de faire gagner le pays".

Du côté des Républicains, pour Pauline Roy, candidate LR aux élections législatives dans la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques, "le candidat victorieux est loin d’avoir réussi à rassembler une majorité de français" en raisondu nombre important de votes blancs et nuls. Même si elle se "réjouit de la défaite de l'extrême droite", ce soir pour elle c'est "la victoire de l'équipe sortante légèrement remaniée".