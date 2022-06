Législatives : la candidate de la NUPES arrive largement en tête sur la 2e dans l'Hérault

La deuxième circonscription de l'Hérault est la seule qui soit entièrement montpelliéraine. Elle comporte les cantons de Montpellier 1, 3, 7 et 9. C'est à dire les quartiers la Paillade, Celleneuve, les Arceaux Figuerolles, mais aussi Antigone, les Beaux Arts, Ovalie et Agropolis. Une circonscription au découpage biscornu en forme de chauve souris.

La députée sortante est Muriel Ressiguier, France Insoumise. Elle n'a pas obtenu l'investiture de la NUPES pour ce scrutin et se présentait sans étiquette, divers gauche. Elle n'obtient que 5 % des voix, arrive en 5e position et n'est pas qualifiée pour le second tour.

Le deuxième tour opposera la candidate de la NUPES Nathalie Oziol arrivée largement en tête avec 40 % des voix, à la candidate de la majorité présidentielle, Annie Yague, 18.5 % des voix.

La candidate de la majorité départementale Fatima Bellaredj obtient 12 % et la candidate du Rassemblement national, Flavia Mangano 9% des voix.

Résultats des élections de 2017

En 2017 ils étaient 23 candidats à briguer le mandat de député au premier tour