Sénatoriales : la droite conforte sa majorité, revers pour La République en marche

La droite républicaine est restée majoritaire au Sénat, où le Parti socialiste a résisté et où La République en marche a fait un score modeste, selon les résultats quasi-définitifs des élections qui ont renouvelé dimanche la moitié de la Chambre haute.

C'était le dernier rendez-vous électoral de l'année. Trois mois après le raz-de-marée macroniste à l'Assemblée nationale, 76.000 "grands électeurs" (députés, sénateurs, élus locaux...) étaient appelés aux urnes dimanche pour renouveler la moitié du Sénat (171 des 348 sièges) comme tous les trois ans.

Les résultats sont quasi-définitifs : il ne manque plus que six sénateurs d'Outre-mer qui seront connus dans la nuit.

La majorité de la droite confortée

Le collège électoral de 76.359 grands électeurs issus largement des municipales de 2014 remportées par la droite, la plaçait en position de force. Les Républicains et divers-droite récoltent au moins 171 sièges. UDI et Modem comptent 41 sénateurs. Des scores suffisants pour assurer à la droite et au centre la majorité absolue, qui est de 175 sièges au Sénat.

Gérard Larcher, réélu dans les Yvelines et candidat à sa succession à la présidence du Sénat, a promis dimanche une majorité "exigeante et positive" au Palais du Luxembourg et demandé "confiance et respect" à Emmanuel Macron envers les élus locaux, ce qui a "manqué ces derniers temps".

Grosse déconvenue pour LREM

LREM totalise au moins 23 sièges, loin des objectifs initiaux. La République en marche d'Emmanuel Macron semble payer les premières difficultés du quinquennat et l'inquiétude des élus locaux confrontés aux décisions du gouvernement impactant les finances des collectivités territoriales.

Au-delà de la constitution de son groupe au Sénat, LREM espère nouer des alliances chez les socialistes, les radicaux et les républicains pour faire voter des réformes gouvernementales. L'objectif sera d'assurer à Emmanuel Macron une majorité des trois cinquièmes au Parlement (Assemblée et Sénat réunis) qui permettrait d'adopter des textes modifiant la Constitution sans recours au référendum, toujours risqué pour l'exécutif.

Le PS tire son épingle du jeu

Le Parti socialiste tire son épingle du jeu avec environ 70 sièges, contre 86 dans l'assemblée sortante, ce qui lui assure la place de deuxième groupe parlementaire à la chambre haute. Au Sénat, le PS "est la première force d'opposition de gauche", s'est félicité sur BFMTV Luc Carvounas, ex-sénateur PS élu député aux dernières législatives. Et au total 93 sièges avec PRG et et DVG.

Le PCF conservera-t-il son groupe parlementaire ?

Réélu à Paris, le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, a annoncé que son camp conserverait un groupe au Sénat - où 10 élus suffisent pour en composer un, contre 15 à l'Assemblée nationale. Dimanche soir, les sénateurs communistes et de la France insoumise ne totalisaient que 9 sièges.

Le FN ne remporte aucun nouveau siège

Le Front national n'a remporté aucun nouveau siège mais a enregistré "une vraie progression en voix dans de nombreux départements" par rapport à 2011, a déclaré à l'AFP la présidente du FN Marine Le Pen. Le Sénat renouvelé ne comptera, comme depuis 2014, que deux élus FN.

Les personnalités (ré)élues

Cette année, près de 1.996 candidats - un record - étaient en lice pour 171 sièges remis en jeu au Sénat sur un total de 348. Les départements 37 (Indre-et-Loire) à 66 (Pyrénées-Orientales) ont voté, ainsi que ceux d'Île-de-France, de Mayotte, de Saint-Pierre et Miquelon, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, la Nouvelle Calédonie et la moitié des électeurs à l'étranger

Favori et seul candidat à sa succession, le président du Sénat Gérard Larcher (LR) est réélu dans les Yvelines. La Haute-Assemblée reprendra ses travaux le 2 octobre, avec l'élection de son président, qui sera sans surprise le sortant Gérard Larcher.

Parmi les autres personnalités en lice, l'ancienne ministre Laurence Rossignol (PS) a été réélue dans l'Oise et Frédérique Espagnac (PS), proche de François Hollande, dans les Pyrénées-Atlantiques. Les ex-ministres PS André Vallini et Patrick Kanner ont été élus respectivement dans l'Isère et le Nord.

Tractations en vue

Le nombre de groupes parlementaires -six- pourrait évoluer en fonction des tractations entre élus. Des sénateurs LR ont déjà déposé les statuts d'une association, première étape vers la constitution d'un groupe de "Constructifs" à l'image de celui créé à l'Assemblée nationale. A gauche, une scission du groupe socialiste entre pro-Macron et ceux qui refusent tout alignement est évoquée.

