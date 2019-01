Le PS demande un référendum sur l'ISF, un "totem pour la gauche", selon le sénateur socialiste Jean-Marc Todeschini

On parle beaucoup, en ce moment, du "référendum d'initiative citoyenne", l'une des revendications majeures des gilets jaunes. Le "référendum d'initiative partagée", lui, a été prévu en 2008, et entré en vigueur en 2015, mais il n'a jamais été utilisé jusqu'à présent. La gauche parlementaire veut désormais s'en saisir, à l'initiative du PS, qui a lancé une plateforme, "Rétablissons l'ISF", pour demander un référendum sur la question. Pour cela, il faut d'abord 185 signatures de parlementaires, puis un passage devant le Conseil constitutionnel, puis 4,5 millions de signatures de citoyens, soit 10% du corps électoral, puis un passage cette fois-ci devant le Parlement, avant d'arriver au référendum à proprement parler.

Il s'agit maintenant que les citoyens se mobilisent pour demander à leurs sénateurs et à leurs députés de signer cette demande de référendum." - Jean-Marc Todeschini

A l'heure actuelle, les parlementaires PS ont été rejoints par la France Insoumise et le Parti communiste, mais il manque 26 signataires. Le sénateur de Moselle Jean-Marc Todeschini lance donc un appel : "Il s'agit maintenant que les citoyens se mobilisent pour demander à leurs sénateurs et à leurs députés de signer cette demande de référendum pour rétablir l'impôt sur la fortune".

Trouver des signataires au -delà de la gauche

Mais il faudra convaincre au-delà des rangs de la gauche parlementaire, et peut-être même au sein de La République en Marche : "Je constate simplement que depuis deux mois, notre pays connaît une mobilisation inédite. Je suis allé voir les gilets jaunes (...) mais certains députés En Marche vont dialoguer avec eux aussi !"

"Il faut répondre" aux demandes des gilets jaunes, notamment sur le pouvoir d'achat

"On vient d'ouvrir un grand débat avec des thèmes qui n'ont rien à voir avec ce que demandaient les gilets jaunes au départ, martèle le sénateur. Le mouvement est parti de la hausse des taxes sur le carburant, le pouvoir d'achat, les retraites... Il faut répondre à ces demandes-là !" Pour Jean-Marc Todeschini, le rétablissement de l'ISF ferait partie d'une sortie de crise.

L'ISF aurait rapporté à peu près six milliards d'euros en 2020 si il avait été maintenu."

Il faut donc trouver "d'autres recettes", et pour le sénateur, "l'ISF aurait rapporté à peu près six milliards d'euros en 2020 si il avait été maintenu." Sauf qu'Emmanuel Macron l'a dit, son rétablissement ne fait pour l'instant pas partie des options : "Cela veut dire que vous pouvez débattre de tout ce que voulez, sauf ce que j'ai décidé de ne pas bouger, tempête Jean-Marc Todeschini. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, face à une mobilisation comme celle-là."

On nous dit que ce n'est pas possible, que la France était le seul pays qui taxait le patrimoine, ce qui est faux"

D'où cette mobilisation du PS, rejoint par La France Insoumise et le Parti communiste. Une gauche unie, en tout cas sur ce point, c'est suffisamment rare pour être signalé. Mais pas question de "tirer la couverture à soi. Cette proposition est voulue par un grand nombre de Français", croit savoir Jean-Marc Todeschini qui concède tout de même que "l'ISF était pour la gauche un totem. C'est François Mitterrand qui l'a créé. On nous dit que ce n'est pas possible, que la France était le seul pays qui taxait le patrimoine, ce qui est faux", poursuit-il en citant les exemples néerlandais et norvégiens.