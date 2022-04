Retour aux affaires courantes pour Valérie Pécresse après son échec à la présidentielle

Entre le second tour des élections régionales en juin 2021 et le premier tour de la présidentielle dimanche dernier, le nombre de voix recueillies par Valérie Pécresse en Ile-de-France a été divisé par trois, passant d'un million à 340.000. La candidate des Républicains a réalisé un score légèrement meilleur au niveau régional (6,2%) qu'au niveau national (4,8%), bien en-deçà toutefois de ses ambitions et de celles de la droite.

Deux scrutins distincts

Pour ses proches, il n'est pas question de parler de désaveu. "Les Français distinguent les élections locales et nationales, affirme Alexandra Dublanche, vice-présidente du conseil régional. Dans cette campagne, personne n'a critiqué son bilan et son action à la région. Ça aurait pu être un angle d'attaque de nos adversaires, ça ne l'a pas été précisément parce qu'ils sont approuvés". "On a eu un débat escamoté, où beaucoup de sujets de fond n'ont pas pu être discutés, ajoute Othman Nasrou, également vice-président. Je pense que les attentes des Français sont bien celles que Valérie Pécresse avait pointées du doigt et que son projet reste le bon, même si ça n'a pas payé électoralement". Les élus de la majorité de droite et du centre se sont réunis autour de leur présidente ce matin. Selon les participants, Valérie Pécresse y aurait reçu le soutien unanime des élus pour "sa combativité et sa dignité durant cette campagne".

La main tendue du RN

Cela n'empêche pas le Rassemblement national de tendre la main aux Républicains qui auraient des doutes sur l'avenir de leur parti. Pour Gaëtan Dussaussaye, chef de file du RN dans le Val-de-Marne, "ce sont les LR dans leur ensemble qui sont fragilisés. Ils n'ont plus grand chose à dire entre la République en Marche d'une part et LR de l'autre, entre le camp des mondialistes et le mien. Comme l'indiquait notre candidate dans son allocution dimanche soir, nous voulons travailler avec tous les patriotes. On sait qu'il y en a parmi les électeurs et les cadres de LR, comme à la gauche de l'échiquier parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon".

Le PS dénonce une présidente pas assez présente

Chez les socialistes, on ironise. La pique est signée Dieynaba Diop : "Je ne sais pas si cette défaite remet en cause sa crédibilité, on espère en tout cas qu'elle la fera revenir au conseil régional. Jusqu'ici, sa présence était réduite au minimum syndical, elle avait clairement dit que ça n'était pas son objectif premier. Mais les Franciliens ont droit à une vraie présidente qui s'occupe des problèmes du quotidien comme les transports et les lycées".

La prochaine séance du conseil régional est prévue le 19 mai. Bien que largement minoritaire en nombre (elle compte 81 élus contre 124 dans la majorité), l'opposition devrait s'y présenter requinquée par le mauvais score de la présidente à l'élection suprême.