"Retour à la convivialité" : en Alsace, la plupart des maires renouent avec les cérémonies des vœux

Après deux ans d'épidémie de Covid-19, c'est le retour des cérémonies des vœux dans les communes en 2023. Dans un contexte difficile, avec la hausse du prix de l'énergie, peu de mairies les annulent cette année en Alsace.

Envie de retour à la normale

Il y a une vraie envie de retour au contact direct pour les maires. A Strasbourg ce seront des vœux internes pour les agents. L'Eurométropole organise le 31 janvier au PMC des vœux où les acteurs économiques sont attendus. A Colmar, 600 personnes attendues ce mardi soir au Parc Expo. Les acteurs et forces vives sont invités.

A Mulhouse, la maire Michèle Lutz enchainera les vœux dans les quartiers de la ville. Pour les autres communes, c'est un moment convivial qui se prépare et qui est très attendu. " Déjà début septembre, de nombreux concitoyens nous laissaient des messages pour nous exprimer leur désir de voir renaitre cette cérémonie," explique le maire de Truchtersheim, Justin Vogel. Une cérémonie qui ne coûtera pas cher pour la commune bas-rhinoise, le boulanger confectionnera une galette géante, la grande surface fournit les boissons et le paysagiste confectionne les décors.

Annulations à Munster et Wittenheim

Dans le Haut-Rhin, les communes de Wittenheim et Munster ont décidé de ne pas organiser des cérémonies, à cause de la hausse du prix de l'énergie et par soucis d'économies. "Ce n'est pas une année qui est à l'euphorie et vis à vis de mes citoyens, je ne voyais pas faire la fête, alors que beaucoup de personnes vont-être en difficulté," se justifie le maire de Munster, Pierre Dischinger.

Même si il fait une économie de 2.000 euros, c'est une économie quand même. " Faire des économies, ça coûte pas cher," ajoute Pierre Dischinger. Le maire de Munster exprimera ses vœux aux habitants à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux.