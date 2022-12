Retour des vœux du maire : les élus de la région Toulousaine ravis de renouer avec des cérémonies

Comment vos élus sont-ils vous souhaiter leurs vœux cette année ? Et bien, malgré des annonces d’annulations de quelques cérémonies de vœux lors du congrès national des maires, c’était plutôt le retour de ces cérémonies en 2023. En effet, les communes, à cause de l’épidémie de covid n’avaient pu en organiser depuis janvier 2020.

ⓘ Publicité

Et pour faire simple, dans le Toulousain, tous les maires ou presque vont organiser une cérémonie de vœux. Les rendez-vous sont déjà fixés dans les petits villages ( à Aiguevives le 14 janvier par exemple) dans les communes moyennes comme Fronton ou Revel… Mais aussi dans les plus grosses villes et en premier lieu à Toulouse où le maire Jean-Luc Moudenc va animer six soirées du 4 au 30 janvier.

Pas de grosses dépenses

Certes la sobriété sera au rendez-vous de ces cérémonies de vœux . A Colomiers, on remplace le cocktail dinatoire par un apéro occitan pour 1000 convives espèrés le 18 janvier. Les habitants auront le droit dès le 3 et 4 janvier à une galette républicaine. A Tournefeuille : c’est la restauration collective qui concocte le buffet pour les invités, forces vives de la commune, le 23 janvier.

Une gros rendez-vous à Montauban

Beaucoup de communes ont préparé un petit film avec les réalisations de l’année et les projets 2023 : ce sera le cas à Gaillac notamment le 16 janvier. Martine Souquet, la maire de la citée tarnaise est ravie de pouvoir présenter pour la première fois en présentiel les vœux à ses habitants. Elle a choisi le lundi, pour que les commerçants puissent être là. "C'est super de tourner la page et d'être face aux Gaillacois. C'est bien mieux que de parler à un mur dans une vidéo". L'an passé, la maire de Gaillac avait enregistré un message d'une trentaine de minutes pour ses concitoyens.

Mais la palme -comme d’habitude- revient à la maire de Montauban. Brigitte Barèges qui voit toujours les choses en grand. Il y aura un discours… un film… et un spectacle de l’humoriste Gérald Dahan qui devraient attirer au moins 3000 à la salle Eurythmie le 12 janvier. Un rendez-vous qu’elle avait réussi à maintenir l’an passé malgré le Covid et en ne suivant pas les consignes du premier ministre d’alors Jean Castex.